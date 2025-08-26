부패·공익신고 통한 공공기관 수입 회복 31억원 달해 휴직 속여 지원금 부정수급한 신고에 8700만원 지급

[헤럴드경제=신대원 기자] 국민권익위원회는 이달 들어 부패·공익신고 보상금 약 3억 원을 부패·공익신고자 32명에게 지급했다고 26일 밝혔다.

권익위 집계에 따르면 부패·공익신고를 통해 공공기관이 이번 달 회복한 수입으로 확인된 금액은 약 31억 원에 달한다.

보상금 지급 분야를 구체적으로 살펴보면 고용 분야가 절반이 넘는 55.5% 약 1억6000만원으로 가장 컸으며 이어서 연구개발 분야 21.2% 약 6000만원, 복지 분야 8.2% 약 2000만원 순이었다.

일례로 근로자들이 근로 중임에도 불구하고 휴직한 것처럼 속여 고용유지지원금을 부정수급한 체육시설 근로자 대표를 신고한 신고자에게 보상금 8700여만원이 지급됐다.

또 공공기관 연구개발과제를 수행하면서 참여연구원을 허위로 등록하는 등의 방법으로 연구개발비를 부정수급한 업체 대표를 신고한 신고자에게는 4500여만원의 보상급이 지급됐다.

이와 함께 권익위는 그간 공공기관의 수입 회복이 완전히 이뤄지지 않아 보상금의 일부만 지급했던 사건들 중 공공기관 수입 회복이 추가로 이뤄진 사건들의 신고자 6명에게 약 700만원의 보상금을 추가 지급하기도 했다.

김응태 권익위 심사보호국장은 “신고를 통해 우리 사회에서 은밀하게 이뤄지는 부패행위와 공익침해행위를 밝혀내고 그에 상응하는 보상을 지급하고 있다”며 “앞으로도 신고자에 대한 적극적인 보상금 지급을 통해 신고가 활발히 이뤄질 수 있도록 하겠다”고 말했다.