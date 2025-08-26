1707년 분화 규모 근거 피해 추정 최슨 300년 이상 분화 없이 조용 그전엔 평균 30년에 한 번씩 분화 100㎞ 떨어진 도쿄도 화산재 영향

[헤럴드경제=김수한 기자] 일본 정부가 26일 화산 방재의 날을 맞아 “후지산 분화는 언제 일어나도 이상하지 않은 상태”라고 밝혔다.

일본 정부는 이날 컴퓨터 그래픽(CG)으로 피해 상황을 보여주며 사전 대비 필요성을 강조하는 동영상을 배포했다.

약 10분 분량의 이 동영상은 가장 최근에 발생한 후지산 분화 사례인 1707년 분화 규모를 바탕으로 피해 규모를 추정했다.

이 동영상에 따르면 후지산에서 약 60㎞ 떨어진 가나가와현 사가미하라시에서는 분화 이틀 후 20㎝의 화산재가 쌓인다.

약 100㎞ 떨어진 도쿄 신주쿠구에도 이틀 뒤 쌓이는 화산재가 5㎝ 이상 될 것으로 전망됐다.

동영상은 목조 가옥의 경우 30㎝ 이상 화산재가 지붕에 쌓이면 무게 때문에 위험해진다며 가옥 붕괴 모습도 보여줬다.

또 화산재가 3㎝ 이상 쌓인 상태에서 비가 오면 자동차 주행이 어려워진다고 소개했다.

지구과학 전문가인 후지이 도시쓰구 도쿄대 명예교수는 이 동영상에서 “후지산은 과거 평균적으로 30년에 한 번은 분화했지만, 최근 300년 이상 조용했다”며 “다음 분화는 언제 일어나도 이상하지 않다”고 말했다.