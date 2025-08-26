서울시·서울신보증와 협약 바탕 최대 1000만원 마이너스 통장 대출 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 오는 28일부터 ‘서울특별시 안심통장 보증서대출’을 시행한다고 26일 밝혔다.

이는 지난 18일 서울특별시, 서울신용보증재단과 체결한 ‘서울시 안심통장 제2차 업무협약’을 바탕으로 서울시 소재 소상공인에게 총 2000억원 규모의 운전자금을 지원하는 프로그램이다.

지원 대상은 ▷개업 후 1년 초과 ▷대표자 NICE신용점수 600점 이상 ▷최근 3개월간 매출 합계 200만원 이상 또는 최근 1년 신고매출 1000만원 이상인 개인사업자다.

최대 1000만원 한도의 마이너스통장 대출로 서울신보 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 보증서를 신청하고 승인 결과 확인 후 ‘우리WON 기업뱅킹’ 앱을 통해 신청하면 된다.

우리은행은 소상공인의 금융 부담을 줄이기 위해 ▷초년도 보증료 50% 지원 ▷마이너스통장 한도미사용수수료 면제 등 실질적인 금융비용을 지원한다.

보증 신청은 28일부터 닷새간은 출생연도 끝자리 기준으로 5부제가 적용된다. 9월 4일부터는 제한없이 신청할 수 있다.

우리은행 관계자는 “앞으로도 소상공인을 위한 실질적 금융 지원 노력을 지속하겠다”고 전했다.