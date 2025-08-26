위 실장, 프레스센터에서 브리핑 열어 정상회담 성과 소개 “경제통상·동맹현대화·새로운 개척분야 모두 소기의 성과 거둬”

[헤럴드경제(워싱턴DC)=서영상 기자]위성락 대통령실 안보실장은 25일(현지시간) 한국과 미국 간의 한미동맹 현대화와 관련해 “큰 방향에서 의견 일치가 이뤄졌다”며 “한미 정상회담의 성과라고 할 수 있다”고 밝혔다.

위 실장은 이날 백악관 인근에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 열고 이같이 말했다. 브리핑에는 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장도 함께해 이번 정상회담의 성과를 소개했다.

위 실장은 “동맹 현대화의 주안점은 변화하는 우리 주변 정세에 잘 대응할 수 있도록 현대화한다는 것”이라면서 “결과적으로 연합방위 능력을 더 강화하고 우리의 안보를 더 튼튼히 하는 방향으로 간다는 그런 목표를 가지고 진행해 왔다”고 했다. 그러면서도 “구체적인 문구들은 조정하고 있다”고 전했다.

위 실장은 이번 한미 정상회담의 성과에 대해 “전체적으로 한미동맹의 발전, 통상·안보 합의에 대한 기대감과 확신이 재확인됐다”며 “트럼프 대통령은 우리 대통령의 일본·미국 연속 방문의 의의를 알았고 한반도 문제 해결에 대한 양국 정상의 의지도 표명됐다. 국내 상황에 대한 미 측의 인식 등 다양한 주제에 대해서도 정상이 설명하는 계기가 됐다”고 했다.

이어 “한미 경제·통상 분야의 안정화와 한미동맹의 현대화, 그리고 새로운 협력분야에 대한 개척도 놓치지 않겠다고 했는데 이 세 분야 모두에서 소기의 성과를 거뒀다는 것”이라며 “경제·통상은 세부내용 협의는 남아있지만 전체적으로 투자, 구매, 제조업 협력 등에 대해 정상 차원의 논의가 있었고 앞으로 후속 협의가 진전될 거라 안정화가 한 단계 더 진전되는 의미가 있었다고 평가된다”고 말했다.

아울러 “일본을 거쳐 미국을 방문한 게 한미일 협력 강화로 이어가고자 하는 이 대통령의 구상에 대해 트럼프 대통령이 높이 평가했다”며 “미국으로서도 한국과 일본이 잘 지내는 것이 한미일 협력을 포함해 역내 평화와 안정을 이루는 데 핵심이라고 평가하고 한국의 이런 움직임에 크게 환영한다는 입장을 밝혔다”고 덧붙였다.