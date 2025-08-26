삼성전자·SK하이닉스 동반하락 ‘조방원’ 혼조 속 로봇주 강세 지속 코스닥, 하락 출발 뒤 상승 전환

[헤럴드경제=정윤희 기자] 26일 오전 국내 증시가 약세를 이어가고 있다. 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 정상회담이 무난하게 마무리됐지만 미국 증시의 ‘되돌림 현상’ 여파로 하락 출발한 코스피가 낙폭을 키우는 모양새다.

한국거래소에 따르면, 이날 오전 11시 15분 기준 코스피는 전장보다 26.77포인트(0.83%) 내린 3183.09를 나타내고 있다. 지수는 전장보다 9.94포인트(0.31%) 내린 3199.92로 개장한 뒤 서서히 낙폭을 키워가고 있다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 6.3원 오른 1391.0원에 장을 시작했다.

이달 들어 ‘팔자’로 전환한 외국인은 유가증권시장에서 4305억원을 순매도 중이다. 기관도 1273억원 매도 우위를 보이고 있으나, 개인은 5197억원을 순매수하며 지수 하락을 방어하고 있다.

외국인은 코스피200 선물시장에서도 1101억원 매도 우위를 기록 중이나, 기관은 2298억원 매수 우위다.

앞서 한미 양국 정상은 미국시간으로 25일 워싱턴D.C 백악관에서 정상회담을 하고 북한 문제와 국가안보, 조선업 분야에서의 양국 협력 등을 논의했다.

증권가 전문가들은 대체로 ‘성공적인 회담’이었다는 평가를 내놓았다.

박상현 iM증권 연구원은 시장이 우려했던 돌발상황 없이 회담이 끝나면서 증시 불확실성이 해소됐다면서 “우리 측이 미국에 무엇을 얻어내는 것보다 방어에 초점을 맞춤 회담이었음을 고려하면, 방어에 일정 부분 성공한 회담”이라고 말했다.

다만 한지영 키움증권 연구원은 “상호관세, 반도체 등 개별 품목 관세 등 관세와 관련 구체적인 협상이나 구두 협상의 명문화는 나오지 않은 점은 증시 방향성을 모호하게 만들 것”이라고 지적했다.

한미 정상회담을 앞두고 동반 상승세를 보였던 ‘조방원’(조선·방산·원전) 관련주는 차익실현 수요가 커진 듯 대체로 하락세를 보였다.

HD현대중공업(-3.91%), 한화오션(-6.01%), 풍산(-1.32%), 현대로템(-0.87%), 한화시스템(-3.95%) 두산에너빌리티(-4.10%), 현대건설(-3.89%)가 하락했고, 삼성중공업(3.50%)과 한국항공우주(0.64%)는 올랐다.

2차 상법 개정안과 노란봉투법 통과로 수혜가 예상된다는 이유로 전날 급등세를 보였던 지주사와 증권, 로봇 관련주 주가는 희비가 엇갈렸다.

SK스퀘어(1.66%)와 롯데지주(-0.36%), 한화(-3.03%), CJ(-1.83%), 한국금융지주(-2.42%), 미래에셋증권(-1.58%), 키움증권(-1.71%) 등 지주사와 증권주는 대부분 하락 중이다.

반면 로봇주로 분류되는 레인보우로보틱스는 0.17% 오른 29만원에 거래 중이며 두산로보틱스(0.79%), 유일로보틱스(9.45%), 알에스오토메이션(4.50%), 로보티즈(6.55%) 등도 상승세를 이어갔다.

삼성전자는 1.40% 내린 7만500원에, SK하이닉스는 0.39% 내린 25만8500원에 거래 중이다.

코스피 시가총액 상위종목들은 한화에어로스페이스(-2.21%), 현대차(-1.13%), KB금융(-1.54%), 기아(-1.05%), 셀트리온(-0.46%) 등 다수가 약세를 보이고 있으나, 삼성바이오로직스(0.19%)와 LG에너지솔루션(0.79%)은 주가가 올랐다.

업종별로는 오락·문화(1.75%), 섬유·의류(1.45%), 음식료·담배(0.47%), 통신(0.43%), IT 서비스(0.24%) 등이 올랐고, 건설(-3.30%), 전기·가스(-3.26%), 기계·장비(-2.62%), 운송·창고(-1.98%), 운송장비(-1.64%), 금융(-1.13%), 증권(-1.08%) 등이 내렸다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 2.74포인트(0.34%) 오른 800.76을 나타내고 있다. 지수는 4.03포인트(0.50%) 내린 793.99로 문을 열었으나 곧 하락분을 만회하고 상승 전환했다.

코스닥시장에서 외국인은 775억원을 순매수하며 지수를 끌어올리고 있다. 개인과 기관은 각각 551억원과 128억원을 순매도 중이다.

시총상위주는 등락이 엇갈렸다. 알테오젠(1.48%), 에코프로(0.18%), 펩트론(1.11%), 리가켐바이오(1.62%) 등이 올랐고, 에코프로비엠(-0.08%), 파마리서치(-1.30%), HLB(-1.89%) 등은 약세다.