하반기 달러 1370원까지 서서히 내려갈 것 한미 정상회담 “예측 가능한 범주” 달러 스마일 이론 약화에 패권 흔들려

[헤럴드경제=신주희 기자] 이달 들어 원/달러 환율이 1400원선까지 근접한 가운데 LS증권이 하반기 달러 패권 약화에 따른 원화 강세 국면이 이어질 것이라고 전망했다.

최광혁 LS증권 리서치센터장은 26일 서울 여의도 한국거래소 서울사옥에서 기자간담회를 열고 이같이 밝혔다.

최 센터장은 하반기 원/달러 환율의 펀더멘탈을 1370원 수준으로 제시했다. 그러면서 “원/달러 환율이 올라가는 이유는 대통령 선거가 끝나고 정책 의구심 생겼기 때문”이라며 “이 시기에 IT 버블, 원자력 수주 계약 논란과 러시아-우크라이나 전쟁이 마무리되면 방산 수주가 어렵다는 얘기 나오면서 환율이 1400원까지지 오른 것”이라고 설명했다.

간밤 한미 대통령 회담과 관련해서는 큰 변동성은 없었던 것으로 평가했다. 그는 “협상 자체는 뚜렷한 얘기는 없었다”라며 “무난한 정상회담이 예상됐다”고 말했다.

그는 또 한국과 미국의 경제성장률 전망치 변화가 환율 변동 요인으로 작용한다고 설명했다. 그러면서 과거에는 무역수지가 원/달러 환율을 결정 짓는 주요 요소였다면 2023년부터 미국 증시에 투자하는 개인 투자자들이 많아지면서 무역수지와 동조화 현상이 사라졌다고 했다.

최 센터장은 “미국증시가 좋아질 수록 한국에서 달러가 빠져나가면서 무역수지와 환율이 맞지 않기 시작했다”며 “또 미국에 투자하는 국내 기업이 늘면서 투자를 늘릴수록 원화 약세가 지속되는 현상이 나타났다”고 지적했다.

달러 패권 약화에 대해서는 달러 스마일 이론 약화를 들어 설명했다. 최 센터장은 “안전자산으로서 달러의 지위는 글로벌 불확실성 구간에서 강세를 보였지만, 더 이상 달러를 완벽한 안전자산으로 보지 않겠다는 인식이 확산되고 있다”며 “이는 달러 패권의 흔들림을 의미한다”고 분석했다.

특히, 미국이 불확실성의 근원지일 경우 달러의 안전자산 지위는 약화될 수 있고, 재정적자와 높은 부채 수준도 기축통화 지위에 부담이 될 수 있다는 설명이다.

고용지표 둔화도 달러 약세 요인으로 언급됐다. 그는 “2025년 들어 미국 비농업 고용자수는 꾸준히 둔화되고 있다”며 “미국 고용시장 둔화는 경기 둔화를 판단하는 중요한 지표”라고 밝혔다. 다만 노동시장 상황은 특별한 약세가 아니라 과거 비효율적 구조가 정상화되는 과정으로 평가했다.

최 센터장은 또한 주요국 중앙은행의 금리 인하 가능성이 달러 약세에 우호적으로 작용할 것이라고 전망했다. 미국 의회예산국(CBO) 전망에 대해서는 “2025년 2분기 이후 미국 실질 성장률이 잠재 성장률을 밑돌고, 실업률이 자연실업률을 상회하는 구간이 3분기에 나타날 것”이라며 “이 같은 흐름은 모두 기준금리 인하의 근거로 작용할 수 있다”고 설명했다.