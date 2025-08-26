국토교통부 지역별 단계적 지원 예산·R&D·컨설팅 기반 마련

국토교통부는 도심항공교통(UAM·Urban Air Mobility), 도시하늘을 날아다니는 에어택시의 시작을 위해 지역별 맞춤형·단계적 지원을 시작한다고 26일 밝혔다.

국토부는 지자체 특성 및 준비 계획에 맞춰 지원 방향을 다각화해 예산 지원은 물론, 연구개발(R&D)·실증 연계, 전문기관 컨설팅 등을 통해 K-UAM 시범사업을 준비해나갈 계획이다.

이번 지원계획은 지난 4월에 공고한 ‘2025년 도심항공교통 지역시범사업 지원 공모’에 지원한 사업에 대해 서면평가·현장실사 및 발표평가를 거쳐 지자체가 제시한 사업계획을 토대로 각각의 지원 방향을 설정했다.

사업화 지원 방향은 지역 내 기반과 사업의 구체화 정도에 따라 예산 지원형, 연구개발(R&D) 및 실증 연계형, 전문컨설팅 지원형으로 구분했다.

예산 지원형은 사업의 실현가능성이 높고, 사업계획이 구체적인 지역에 대해 UAM 시범사업 추진을 위한 예산을 지원한다. 구체적으로 제주공항과 지역 관광 거점을 연결하는 관광노선 계획과 산불감시, 고속도로 사고 모니터링 등 대구·경북의 공공형 사업 계획 등이 포함됐다.

R&D 및 실증 연계형의 경우 전파·통신·공역 등 연구 환경 구현이 가능하고, 도심 노선으로 확장성을 가진 지역에 대해 연구 및 실증용 인프라 구축 대상지역으로 선정해 시범사업으로 연계할 수 있도록 지원한다.

태화강과 울산역을 잇는 대체 교통망을 계획중인 울산과 인천·김포공항과 수도권 도심을 연결하는 공항셔틀노선을 계획한 서울 경기 인천 등이 대상이다.

전문컨설팅 지원형은 UAM 도입 효과와 확산 잠재력이 높은 지역에 대해 도심항공교통 서비스 추진에 필요한 물리적·제도적 선제조건 해결과 사업계획 구체화를 위한 전문컨설팅을 지원한다. 부산역과 해운대를 연결하는 교통·관광 통합형 사업을 계획하고 있는 부산 등에 지원할 계획이다.

김홍목 국토부 모빌리지자동차국장은 “지역실정에 맞는 실질적인 지원을 통해 국민이 체감할 수 있는 K-UAM 서비스를 창출하겠다”고 밝혔다. 신혜원 기자