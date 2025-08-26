데이터센터 인프라 신사업 발굴

HS효성인포메이션시스템은 25일 서울 강남구 호텔리베라청담에서 창립 40주년 기념행사를 진행했다고 26일 밝혔다. 양정규 대표를 비롯한 본사 임직원 280여명이 참석한 이번 행사는 40주년 기념 슬로건 ‘같이한 40년, 가치할 미래’ 아래 지난 성과를 돌아보고 미래 전략을 공유하는 자리로 마련됐다.

이번에 공개한 40주년 슬로건은 고객과 함께 걸어온 지난 40년의 신뢰와 앞으로의 도전 의지를 담았다. HS효성인포메이션시스템은 이를 바탕으로 AI 전환(AX) 선도 기업으로 도약한다는 비전을 세우고 데이터센터 인프라 기반의 AI·클라우드·친환경 데이터센터 등 신사업을 적극 발굴할 계획이다.

효성인포메이션시스템은 1985년 효성그룹과 미국 히타치 밴타라 합작에 따라 ‘효성NAS 주식회사’로 출범했다. 국내 중대형 컴퓨터 시장에서 국내 자본으로는 유일하게 메인프레임을 공급하며 출범 3년 만에 제조·공공·금융 분야의 초대형 고객사를 확보했다. 이후 재해복구 솔루션, 고부가가치(하이엔드) 스토리지, 빅데이터·AI 플랫폼 등을 공급하며 국내 하이엔드 스토리지 시장 11년 연속 1위를 기록하고 있다.

양정규 대표는 “앞으로도 차별화된 기술력과 데이터 인프라 역량을 기반으로 고객에게 최적의 솔루션을 제공하며 AX 시대 선도기업으로 도약할 것”이라고 했다. 한영대 기자