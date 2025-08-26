‘육안+GPR(지표투과레이더)+AI 계측’ 체계 가동

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 도시철도 공사장 주변에서 발생할 수 있는 땅꺼짐(지반침하) 사고를 원천 차단하기 위해 현재 진행 중인 대형 도시철도공사장에 대해 연약지반, 상수도·하수도 등 지하매설물 구간을 ‘중점관리구간’으로 지정, 공사가 끝날 때까지 ‘육안+GPR(지표투과레이더)+AI 계측’ 3중 점검체계를 집중 가동한다고 밝혔다.

주요 도시철도 공사장은 ▷동북선 도시철도 민간투자사업 ▷도시철도 9호선 4단계 연장사업 ▷영동대로 지하공간 복합개발사업 등 3곳으로 시는 지난 7월부터 공동 발견 즉시 복구조치를 펼치고 있다.

7월 말 ‘동북선 도시철도 민간투자사업’ 103정거장 인근에 집중호우로 인해 빗물이 흙막이 가시설 주변으로 유입되면서 가로 50㎝, 세로 70㎝, 깊이 80㎝ 규모의 소규모 도로침하가 발생했다. 당시 현장조사팀이 발견 후 즉시 복구했고 주민 불편이나 2차 피해 없이 마무리됐다.

시는 우선 지하 굴착공사장 지상과 공사장 내부를 ‘매일’ 전문인력과 시공사가 육안으로 살핀다. 또 ‘주 1회 이상’ GPR 탐사를 통해 균열, 침하 상태를 확인·기록한다. 공동 의심 구간이 발견되면 산업용 내시경 카메라로 내부 상태를 확인한 뒤 곧바로 복구한다.

현재 GPR 탐사는 ▷동북선 도시철도 민간투자사업’ 내 총연장 146㎞ ▷도시철도 9호선 4단계 연장 사업 내 총연장 28.3㎞ ▷영동대로 지하공간 복합개발사업 내 총연장 9.3㎞ 구간에서 실시하고 있다. 7월 1차 조사에서 19개 공동을 발견해 즉시 복구했으며 이후 주 1회의 정기 점검에서 추가 공동은 발견되지 않았다.

육안 점검, GPR 점검 외 위험징후를 인공지능이 분석·판단해 관리자에게 즉시 알려주는 ‘AI기반 스마트 계측기’도 설치해 신속한 상황판단과 안전조치에 도움을 주고 있다.

한편, 서울시는 공동 발생 의심 현상 발견 시 인근 도로와 보도에 대해 추가로 GPR 탐사를 실시하고 맨홀·지하관로 주변은 유관기관과 합동조사를 신속하게 진행해 근본적인 복구와 보강공사를 진행할 계획이다.

김용학 서울시 도시철도국장은 “사전 대비와 신속 대응으로 안전사고와 시민 불편을 최소화하고, 도시철도 공사 현장의 안전성을 높이기 위해 안전관리 체계를 지속해서 보완해 나가겠다”고 말했다.