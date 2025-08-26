LG전자·올리브영·무신사 등과 글로벌캠페인 미국·일본·인니 등 13개국서 공동 프로모션 패션·뷰티·라이프스타일…관광객 유치 박차

넷플릭스 드라마 ‘폭싹 속았수다’에 출연한 배우 박보검이 모델로 나선 ‘네버엔딩 코리아’가 주도하는 K-관광 세계화에 내로라하는 K-브랜드가 뭉쳤다.

26일 한국관광공사에 따르면 문화체육관광부와 관광공사는 한국관광 글로벌 캠페인 ‘네버 엔딩 코리아’의 일환으로 패션, 뷰티, 라이프스타일 등 대표 K-브랜드와 손잡고 전 세계 잠재 방한관광객 공략에 나섰다.

관광공사는 국내 대표 패션 플랫폼 무신사와 다음달 8일까지 미국, 캐나다, 일본, 인도네시아 등 13개 지역에서 글로벌 온라인 프로모션을 전개한다. 무신사 온라인 글로벌 스토어에서 한국관광 홍보영상에 소개된 관광지와 어울리는 패션 스타일을 추천하고 관련 아이템을 큐레이션해 선보인다.

태안 운여해변에서는 내추럴 콘셉트의 트렁크 팬츠를, 포항 곤륜산 트레킹에는 기능성 윈드 브레이커 등을 추천하는 형식으로 한국관광 테마 기획전을 운영한다. 또 해당 영상을 시청하고 기획 상품을 구매한 고객에게는 한국행 왕복 항공권을 증정하는 추첨 이벤트도 진행한다. 오는 10월에는 일본 도쿄에서 무신사 팝업스토어를 열고 공동 프로모션을 추진할 계획이다.

홍콩, 싱가포르, 인도네시아 등 12개 국가의 LG전자 매장에서도 한국관광 홍보영상을 만나볼 수 있다. 특히 싱가포르에서는 한국관광 홍보영상을 시청하고 LG전자 제품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 한국행 왕복 항공권을 증정하는 소비자 프로모션을 진행한다. 더불어 LG전자가 보유한 미국 뉴욕 타임스퀘어와 영국 런던 피커딜리 옥외 전광판을 통해서 다음달 한 달간 ‘네버 엔딩 코리아’ 캠페인 영상 등을 송출해 한국의 끝도 없는 매력을 알린다.

한국관광공사는 지난 3일(현지시간)까지 4일간 개최된 ‘롤라팔루자 시카고 페스티벌’에서 글로벌 K-패션 브랜드 마뗑킴과 함께 ‘APEC 2025 정상회의’ 홍보를 위한 경주 한정판 티셔츠를 제작해 선보였다. 또 올리브영 글로벌몰에서는 오는 30일까지 공동 이벤트를 열고, 오는 10월에는 인생네컷과 협업하는 등 한국관광 홍보를 위해 다양한 기업들과 협력사업을 진행한다.

한여옥 관광공사 브랜드콘텐츠팀장은 “한국 패션, 뷰티 등 다양한 분야에서 늘어나고 있는 한국 팬들을 한국 여행으로 연결하기 위해 이번 협업을 기획했다”며 “앞으로도 해외에 진출한 여러 K-브랜드 기업와 함께 한국 관광의 매력을 널리 알릴 것”이라고 말했다.

함영훈 기자