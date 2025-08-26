[헤럴드경제=김유진 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 칭찬 한 마디가 모나미 주가를 장중 20%선까지 띄웠다. 한미 정상회담 자리에서 칭찬한 이재명 대통령의 서명용 펜이 모나미 제품이라는 ‘추측’ 때문이다.

26일 한국거래소에 따르면 모나미 주가는 이날 장초반 전장 대비 20% 가까운 상승률을 기록했다. 이날 오전 10시52분 현재 모나미는 전장 대비 10.24% 오른 2185원에 거래되고 있다. 트럼프 대통령의 극찬을 받은 펜이 어느 브랜드 제품인지는 알려지지 않았음에도 상승세를 유지 중이다.

이날 트럼프 대통령은 이 대통령이 미국 워싱턴D.C 백악관에서 열린 한미정상회 직전 이 대통령의 펜을 칭찬했다. 이 대통령이 백악관 방명록에 메시지를 남길 때 사용한 만년필을 두고 “좋은 펜(nice pen)”이라고 언급한 것이다.

그러면서 “직접 가져오신 것이냐. 도로 가져가시느냐. 난 그 펜이 좋다. (펜의) 두께가 굉장히 아름답다. 정말 멋지다. 어디에서 만든 건가”고 묻었다.

이에 이 대통령은 “한국 것”이라고 화답하며 즉석에서 해당 펜을 선물했다. 트럼프 대통령은 펜을 받은 뒤 “실제로 사용하지는 않겠지만 선물을 아주 영광스럽고 소중하게 간직하겠다”고 화답했다.