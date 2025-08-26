오는 9월 23일부터 25일까지 서울에서 ‘2025 태평양보험콘퍼런스(Pacific Insurance Conference, PIC)’가 개최된다. 1985년 이후 40년 만에 국내에서 열리는 이번 행사는 아시아·태평양 최대 규모의 보험산업 콘퍼런스로, 생명보험협회가 주최하고 아시아보험리더십포럼(Asia Insurance Leadership Forum, AILF)이 실무를 맡고 있다.

이번 콘퍼런스를 준비하며 지난 40년간 필자가 몸담았던 보험산업의 발전에 기여한다는 생각으로 수차례 해외 출장을 다니며 직접 발로 뛰었다. 각국 보험사, 금융당국, 관련 기관들을 만나 PIC의 비전을 설명했고, 그 결과 중국, 일본, 싱가포르 등 15개국 60여 개 보험사와 각국 금융당국 관계자들이 참여를 확정 지었다. 미국, 유럽, 동남아 주요 기관들도 큰 관심을 보이며 참여를 결정했다.

이번 포럼은 단순한 정보 교류를 넘어 실질적인 경영 전략을 공유하는 협력의 장이 될 것으로 기대감이 커지고 있다. IFRS17, K-ICS 등 재무건전성 제도 변화와 자본관리, 성장 전략, 정부 규제 환경 변화에 대한 대응은 물론, AI 기반 보험 판매 등 기술 변화에 따른 전략도 주요 주제로 다뤄진다. 실무 밀착형 주제를 중심으로 구성한 만큼 참석자들에게 실질적인 도움이 될 것이라 확신한다.

이러한 주제들은 향후 3년 이내 보험사 경영에 직접적인 영향을 줄 것으로 예상되며, 참가자들은 각국 사례를 통해 전략적 인사이트를 얻을 수 있을 것이다.

국내 보험상품은 경쟁력이 높지만 시장 포화로 인해 해외 진출은 필수로 꼽힌다. 성공적인 진출을 위해서는 철저한 현지화가 필요하며, 각 시장별 특성을 이해하고 접근하는 것이 필요하다.

예를 들면, 일본 시장은 최근 비전속 채널이 신계약의 65%를 차지하고 있으며, 그 중 독립대리점(GA) 채널 비중이 거의 30%에 근접할 정도로 분석된다. 경쟁력 있는 상품만 있다면 충분히 진출 가능성이 있고, 국내 보험사의 상품이 일본 소비자의 수요를 충족시킬 수 있다는 가능성이 제기된다.

이번 포럼은 일회성 행사가 아니다. AILF는 매년 임원급 분과미팅을 통해 아시아 보험 리더 간 전략적 협력과 정보 교류를 이어갈 계획이다. 지속가능한 리더십 네트워크 구축을 목표로 하는 만큼, 참가자들은 장기적인 파트너십을 기대할 수 있다.

이를 통해 보험사들은 가입자의 신뢰를 높이고 건강한 보험 생태계를 조성하는 데 기여할 수 있을 것이다. 이런 과정에 PIC가 보험산업의 미래를 함께 그려가는 플랫폼이 되는 것을 목표로 하고 있다. 다양한 국가의 전문가들이 각국의 경험과 전략을 공유하며 실질적인 해법을 모색할 것이다.

이번 콘퍼런스는 국내 보험산업의 위상을 높이고, 아시아 시장에서의 전략적 입지를 강화하는 계기가 될 것이다. 특히 국내 보험사들이 시니어 시장, 디지털 전환, 고객중심 상품개발 등 다양한 분야에서 경쟁력을 갖추고 있다는 점에서 해외 참가자들에게 긍정적인 인상을 줄 수 있다는 전망이 나오고 있다. PIC는 가입자 중심의 지속가능한 생태계를 구축하는 데 있어 중요한 전환점이 될 것이다.

신성욱 RGA리인슈어런스 한국총괄