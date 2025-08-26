양사 계정 연동 시 프리미엄 혜택 동시 제공

[헤럴드경제=전새날 기자] 신세계면세점은 세계 최대 호텔 멤버십 ‘메리어트 본보이’와 글로벌 최초의 면세 파트너십을 체결하고, 대규모 멤버십 연계 프로그램을 본격 운영한다고 26일 밝혔다.

이번 프로그램은 양사 계정 연동 시 전 세계 143개국 9600여 개 메리어트 계열 호텔과 신세계면세점 온오프라인 매장에서 포인트를 적립하고, VIP 티어 혜택을 동시에 누릴 수 있도록 설계했다.

메리어트 본보이는 리츠칼튼, JW메리어트, 웨스틴, W, 세인트레지스 등 5성급 럭셔리부터 비즈니스 호텔까지 폭넓은 선택지를 제공한다. 차별화된 티어 혜택으로 전 세계 여행객의 선호도와 충성도가 높다. 싱가포르항공, 에어캐나다 등 40여 개 항공사와 미국 허츠, 달러 스리프티 등 글로벌 렌터카 브랜드와의 파트너십을 통해 고객 저변도 확대하고 있다.

이번 제휴로 메리어트 본보이 회원 2억명은 신세계면세점의 잠재 고객이 된다. 양사 계정을 연동한 메리어트 본보이 회원은 신세계면세점 온오프라인 매장에서 상품 구매 후 인도 완료 시 1000원당 2포인트(월 최대 1000포인트)를 적립할 수 있다. 적립한 포인트는 전 세계 메리어트 호텔 숙박, 제휴 항공사 마일리지 전환, 레스토랑·스파·경험(Moments) 프로그램, 미국 허츠(Hertz)·식스트(Sixt) 등 글로벌 렌터카 예약 등에 사용할 수 있다.

또 멤버십 티어 매칭을 통해 메리어트 본보이 플래티넘·타이타늄·앰배서더 엘리트 회원은 신세계면세점 VIP 등급을, 골드 엘리트 회원은 각각 신세계면세점 블랙 등급을 부여받는다. 신세계면세점 블랙·VIP 회원은 메리어트 본보이 실버 엘리트 등급을 받는다.

메리어트 본보이 실버 엘리트 회원은 전 세계 메리어트 계열 호텔에서 연간 10박 이상 숙박하면 부여된다. 레이트 체크아웃 우대, 멤버 특별 객실 요금, 무료 와이파이, 포인트 보너스 10% 적립 등 전용 혜택을 제공받는다. 신세계면세점 VIP 회원은 최대 20% 할인, 온라인 전용 ‘추가적립금’ 제공, 명동점 VIP 라운지 이용, 인천공항 인도장 EXPRESS 우선인도 등 차별화된 면세 쇼핑 혜택을 누릴 수 있다.

한편 오는 9월 4일까지 신세계면세점 명동점에서는 ‘메리어트 본보이 팝업스토어’를 운영한다. 메리어트 본보이에 신규 가입한 고객에게는 매일 한정 수량의 웰컴 기프트를 제공한다. 양사 계정을 연동한 고객에게는 추가 혜택도 제공한다.

양호진 신세계디에프 영업본부장(전무)는 “이번 프로그램을 시작으로 양사는 글로벌 고객 접점 확대와 서비스 혁신, 브랜드 가치 제고 등 장기적인 비전을 공유하며, 더 큰 시너지를 만들 것”이라고 말했다.