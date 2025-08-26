‘우버 원’ 출시…요금 최대 10% 크레딧 적립 베타 테스팅 기간 거쳐 9월 초까지 순차 출시 출시 기념 신규 이용자 1개월 무료 혜택 제공 도미닉 테일러 “한국 트립 수 두 자릿수 성장”

[헤럴드경제=차민주 기자] 국내 모빌리티 시장 내 ‘구독 경쟁’이 거세지고 있다. 카카오모빌리티에 이어 우버가 월 4900원으로 택시를 이용할 수 있는 구독형 멤버십 서비스 ‘우버 원(Uber One)’을 출시했다.

26일 송진우 우버 택시 코리아 총괄은 롯데호텔 서울에서 열린 미디어 간담회에서 우버 원 출시를 알리면서 “승객에게 더 다양한 선택지를, 기사들에게 새 수익 창출 기회를 제공하는 서비스를 출시해 오는 하반기 한국 시장에서 한 단계 더 도약하겠다”고 했다.

우버 원은 택시를 자주 이용하는 이를 위한 구독형 멤버십 서비스다. 우버 원 회원은 우버 택시를 이용할 때마다 요금의 최대 10%를 크레딧으로 적립 받아 다음 승차 때 사용할 수 있다. 구체적으로 우버 택시 가맹 상품(우버 택시·스피드 호출·우버 블랙·일반 택시XL)은 10%, 일반 택시·모범 택시·그린 상품은 5%가 적립된다. 아울러 ‘평점이 높은 기사님 우선 배차’와 같은 혜택도 누릴 수 있다.

우버 원의 가격은 월 4900원이다. 연간 결제 비용은 4만9000원으로, 약 17% 저렴한 가격으로 사용 가능하다. 우버는 일부 지역 베타 테스팅 기간을 거쳐 오는 9월 초까지 출시를 완료한단 방침이다. 이어 이번 공식 출시를 기념해 신규 이용자에게 1개월 무료 체험 혜택도 제공한다.

아울러 이날 우버는 ‘우버 청소년 자녀 계정(Uber teen accounts)’ 출시 또한 알렸다. 이는 부모와 청소년의 계정을 연동한 서비스로, 청소년이 해당 계정을 통해 택시를 호출하면 부모가 우버 앱에서 자녀의 여정을 실시간 모니터링할 수 있다. 월별·건별 지출 한도 설정도 가능하다. 아울러 개인식별번호(PIN) 인증, 앱을 통한 112 전화 연결 등 안전 기능이 강제 적용된다. 특히 PIN 인증은 국내 모빌리티 시장에서 우버만 제공하는 기술이다.

우버 청소년 자녀 계정은 오는 29일 서울·인천·성남·대전·대구·울산·부산·제주를 시작으로 출시된다. 이후 전국에 확대 론칭할 예정이다.

도미닉 테일러 우버 모빌리티 아태지역 총괄 대표는 “우버는 이동의 자유를 제공하는 것을 넘어, 일자리 창출에도 크게 기여하고 있다”며 “우버는 한국에서 승객과 기사님들께 더 많은 선택지를 제공하는 브랜드로서 서비스 품질을 높이고 있다”고 말했다.

이어 그는 “한국은 우버의 핵심 시장 중 하나로 빠르게 성장하고 있으며, 실제 한국 내 우버 택시 트립 수(택시 호출부터 배차·탑승까지 완료된 수치)는 매년 두 자릿수의 성장세를 기록하고 있다”고 강조했다.

한편, 우버가 한국 시장을 공략하는 서비스를 대거 출시하면서 오는 하반기 우버와 카카오모빌리티 간 ‘밥그릇 싸움’이 심화할 것으로 전망된다. 대표적인 것이 구독형 멤버십 서비스다.

지난 25일 카카오모빌리티는 구독 서비스 ‘카카오T 멤버스’를 오는 27일 정식 출시한다고 밝혔다. 해당 멤버십은 ▷블루파트너스 이용료 100% 할인 쿠폰, 밴티·블랙 이용시 3% 적립 혜택 등을 제공하는 ‘이동 플러스’ ▷주차권·주차패스 등을 제공하는 ‘내 차 플러스’로 구성됐다. 구독료는 각각 월 4900원, 5000원이다.