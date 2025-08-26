[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 최근 한일 정상회담에서 나온 ‘저출산·고령화 등 사회문제 공동 대응 합의’와 관련, 26일 ‘한일 지자체간의 공동 대응과 협력 방안’을 밝혔다.

이 방안은 협력 채널 구축, 정책 발굴, 공동 선언 추진 등 지자체 차원의 협력 모델 발굴·시행과 협력 기구 제안, 국가 지원 요청, 지자체 참여 건의 등 정부에 협력 방안 제안 등 두 축으로 돼 있다.

협력 모델 발굴·시행은 돗토리현과 저출생 극복 국제 공동포럼 정례화, 저출생 극복 공동 대응 세미나 개최, 인구구조 변화 대응 전문가 그룹을 가동해 정책 발굴, 저출생 등 인구구조 변화 공동 대응 및 협력을 위한 공동 선언 추진 등이다.

협력 방안 제안은 국립인구정책연구원 경북 설립, 국제포럼, 세미나, 공동 연구 등을 통한 정책 제안 및 국비 지원 요청, 한일 공동 대응 협의체에 지자체 참여 등이다.

이와 관련해 경북도와 돗토리현은 오는 28일 스탠포드호텔 안동에서 ‘제1회 경북도·돗토리현 저출생 극복 국제 공동포럼’을 개최한다.

이날 포럼에는 일본 돗토리현 부지사, 아이 가정 부장, 육아 왕국 과장 등이 참석해 한일 지자체 간 저출생 극복 정책을 공유하고 협력 방안을 논의한다.

이철우 경북지사는 “저출생 등 인구 위기 극복을 위한 한일 지자체 협력을 잘 이끌어 가겠다”며 “한일간 협의체 구성 때 현장을 가장 잘 아는 지자체가 참여할 수 있도록 정책을 설계해야 한다. 저출생과 전쟁에 나선 경북도가 앞장서겠다”고 말했다.