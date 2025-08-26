[헤럴드경제=김유진 기자] KB자산운용(대표이사 김영성)이 글로벌 인공지능(AI) 생태계의 핵심 기업과 인프라 공급망을 동시에 겨냥한 상장지수펀드(ETF) 2종을 26일 출시한다. ‘RISE 엔비디아 고정테크100 ETF’와 ‘RISE AI반도체 TOP10 ETF’다.

AI 산업은 칩 설계·플랫폼 기업(엔비디아)과 이를 뒷받침하는 메모리·장비 기업(HBM 밸류체인)이 동반 성장하는 구조다. 이번에 출시된 ETF 2종은 AI 생태계 전반을 겨냥해 글로벌과 국내 AI 성장의 수혜를 동시에 누릴 수 있도록 구성했다.

‘RISE 엔비디아 고정테크100 ETF’는 국내 서학개미들이 가장 많이 투자하는 글로벌 테크 기업을 최대 비중으로 고정 편입하는 ‘고정테크100 시리즈’의 세 번째 상품이다.

해당 ETF는 앞서 출시한 ‘RISE 테슬라·팔란티어 고정테크100’에 이어 엔비디아를 25% 비중으로 고정 편입하고, 나머지 75%는 ‘KEDI 미국테크100 지수’의 미국 대표 기술주에 분산 투자한다. 연금계좌에서 투자할 경우 절세 효과도 거둘 수 있어 장기 투자자들에게 더욱 매력적인 선택이 될 전망이다.

‘RISE AI반도체 TOP10 ETF’는 국내 AI 반도체 전방위 밸류체인에 투자한다. 반도체 대형주뿐 아니라 중소형 종목까지 편입해 분산 효과와 고성장 잠재력을 동시에 추구한다.

해당 ETF는 상위 종목에 15% 비중 캡(CAP)을 설정해 대형 종목에 대한 쏠림을 완화했다. SK하이닉스, 삼성전자 등 대장주는 물론 밸류체인 전반의 한미반도체, 리노공업, 원익IPS, ISC, 테크윙 등 HBM(고대역폭 메모리)도 골고루 담았다.

노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 “‘RISE 고정테크100 시리즈’는 테슬라·팔란티어·엔비디아로 이어지는 국내 투자자들이 가장 선호하는 글로벌 테크 기업을 ETF 내 최대 비중으로 담아낼 수 있는 상품군”이라며 “‘RISE AI반도체 TOP10 ETF’의 경우 대형 종목 위주로 과도하게 쏠렸던 기존 국내 반도체 ETF의 한계를 넘어 HBM을 중심으로 국내 반도체 밸류체인을 아우르는 투자 기회”라고 설명했다.