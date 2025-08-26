[헤럴드경제=강승연 기자] 스타벅스 코리아는 광화문에 세 번째 도심형 프리미엄 매장 ‘리저브 광화문(사진)’을 오는 28일부터 운영한다고 밝혔다.

스타벅스는 “대한민국의 상징이자 서울의 중심인 광화문을 모티브로 한 음료를 선보이는 등 내국인과 외국인 관광객에게 차별화된 커피 경험을 제공할 것”이라고 설명했다.

리저브 광화문은 ‘장충라운지R’과 ‘리저브도산’에 이은 세 번째 도심 속 리저브 매장이다. 130석 규모로 벽면에는 원두의 정보와 예약 고객을 환영하는 메시지가 나오는 전광판을 설치했다.

리저브 광화문 전용 칵테일 경험 공간인 ‘바 믹사토’(BAR MIXATO)에서는 광화문을 상징하는 대표 음료로 개발된 ‘광화문 믹사토’를 맛볼 수 있다. 함께 출시될 ‘퓨어 말차 모히토’도 리저브 광화문에서만 만날 수 있다.

손정현 스타벅스 코리아 대표이사는 “리저브 광화문은 서울의 중심이자 랜드마크의 상징성을 가진 광화문에 마련한 프리미엄 매장으로 특별한 커피 경험을 제공하겠다”고 말했다.

한편 리저브 광화문 인근에 있는 광화문D타워점은 오는 29일 영업을 종료한다.