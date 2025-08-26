그룹 차원 지속가능경영 강화…250여개 관리 지표 운영

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대백화점그룹이 그룹 차원의 통합 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 시스템 구축에 나선다. 그룹 내 계열사의 지속가능경영 성과를 체계적으로 통합 관리해 ESG 경영에 박차를 가한다는 계획이다.

현대백화점그룹 지주회사인 현대지에프홀딩스는 그룹 ESG 경영 성과를 체계적으로 관리·공시할 수 있는 ESG 데이터 통합 관리 시스템을 구축한다고 26일 밝혔다.

이번 시스템은 현대백화점·현대홈쇼핑·현대그린푸드·한섬·현대리바트 등 그룹 내 주요 16개 계열사의 ESG 데이터를 통합 관리할 수 있도록 설계된다. 지속가능경영 국제 표준인 GRI·SASB 등에 부합하는 체계도 갖춘다.

특히 내년부터 단계적으로 시행될 예정인 ‘ESG 공시 의무화’ 제도에 선제적으로 대응하기 위해 각 계열사의 ESG 현황을 한눈에 파악할 수 있는 대시보드를 구성해 그룹 차원의 관리 역량을 강화한다. 또 이를 기반으로 한 보고서를 작성·게시해 투자자와 이해관계자에게 일관된 정보를 제공할 예정이다.

이를 위해 현대백화점그룹은 국내외 규제 기준에 부합하는 관리 지표를 마련할 계획이다. 환경 부문에서는 온실가스·에너지·폐기물 등 100여개 항목, 사회 부문에서는 임직원 현황·윤리제보·법률 위반 건수 등 90여개 항목, 지배구조 부문에서는 이사회 운영·내부감사기구 운영 등 60여개 항목 등 총 250여개 지표다. 또 계열사별 사업 특성에 따라 관리 지표를 별도로 선정해 관리할 계획이다.

현대백화점그룹은 그간 그룹 ESG 협의체를 구축해 각 계열사의 미흡한 항목을 분석·개선해 왔다. 이번 시스템 구축으로 ESG 경영 효율성과 체계성을 한층 높여 ESG 경영 모범 기업으로서 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대하고 있다.

실제 주요 계열사들은 국내 ESG 기관 평가에서 성과를 거둬 왔다. 올해 서스틴베스트의 ‘2025년 ESG 베스트 기업 100’에 현대백화점 등 6개 계열사가 선정됐다. 지난해엔 한국ESG기준원(KCGS)의 ‘2024년 ESG 평가’에서 평가대상 12개 상장 계열사 중 10개사가 2년 연속 A 등급 이상을 획득했다.

현대백화점그룹 관계자는 “이번 ESG 통합 관리 시스템 구축을 통해 지주회사를 중심으로 그룹 전반의 지속가능경영 기반을 공고히 하고, 글로벌 스탠더드에 부합하는 진정성 있는 ESG 경영 실천을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.