프로젝트 2건 연이어 수주 설계, 생산 등 풀 턴키 방식으로 수행 예정

[헤럴드경제=한영대 기자] 대한전선이 카타르에서 총 2200억원 규모의 초고압 프로젝트를 수주하며 중동 시장에서의 경쟁력을 입증했다.

대한전선은 카타르 국영 수전력청로부터 초고압 전력망 구축 프로젝트의 낙찰 통지서를 받았다고 26일 밝혔다.

이번 프로젝트는 대규모 담수복합발전소에서 생산되는 전력을 카타르 전 지역으로 안정적으로 공급하기 위해 송전 시스템을 확장하는 사업이다. 낙찰 금액은 약 1800억원에 달한다. 대한전선은 현지 최고 전압인 400㎸(킬로볼트) 및 220㎸급 초고압 전력망 설계부터 생산, 포설, 접속, 시험까지 전 과정을 풀 턴키(Full Turn-Key) 방식으로 수행할 예정이다.

대한전선은 21일에도 카타르에서 진행되는 약 400억원 규모의 초고압 전력망 구축 프로젝트를 수주했다. 전력 수요 증가에 대응해 220㎸급 초고압 전력망을 구축하는 사업이다. 이 프로젝트 또한 풀 턴키 방식으로 진행된다.

카타르는 중동 국가 가운데서도 최고 수준의 기술력을 요구하는 시장으로 꼽히고 있다. 특히 초고압 전력망 풀 턴키 프로젝트의 경우 품질 및 기술, 엔지니어링, 프로젝트 관리 등 전 영역에서 철저한 평가가 진행된다. 이번 수주는 대한전선의 초고압 케이블 기술력과 턴키 프로젝트 수행 역량의 우수성이 현지에서 인정받은 결과라고 업계는 평가하고 있다.

대한전선은 2008년부터 카타르 수전력청이 진행한 초고압 전력망 확충 프로젝트에 다수 참여, 글로벌 기업과의 경쟁에서도 지속적인 성과를 내고 있다.

대한전선 관계자는 “이번 연이은 수주를 통해 대한전선이 카타르의 전력망 분야에서 독보적인 경쟁력을 보유하고 있다는 것을 다시 한번 입증했다”고 강조했다. 이어 “카타르를 비롯해 중동 지역의 전력 인프라 수요가 지속해서 확대되고 있는 만큼 초고압직류송전(HVDC) 케이블 시스템과 해저케이블 등으로 사업 포트폴리오를 넓혀 중동 시장 공략을 지속 강화해 나갈 것”이라고 덧붙였다.