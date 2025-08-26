판매땐 ‘무신사머니’ 계좌로 정산…30~31일 성수동서 플리마켓도

[헤럴드경제=강승연 기자] 무신사가 패션 중고상품 거래를 제공하는 ‘무신사 유즈드(MUSINSA USED)’를 26일 정식 론칭했다고 밝혔다.

무신사는 입점 여부와 관계없이 유즈드를 통해 2만 개 이상 국내외 패션 브랜드의 의류 상품 거래를 지원한다. 향후 상품 카테고리를 확장할 계획이다.

안전한 거래 방식이 핵심이다. 판매 고객은 사진 촬영, 게시물 작성, 상품 세탁 및 발송 등 복잡한 과정을 거치지 않고도 중고품을 처리할 수 있다. 구매자는 판매자와 직접 소통할 필요 없이 무신사 앱에서 살 수 있다.

입지 않는 의류를 판매하는 고객은 앱에서 판매하기 버튼만 누르면 된다. 무신사가 유즈드백을 무료로 보내준다. 상품을 담아 집밖에 내놓으면 모든 과정이 끝난다. 판매가 이뤄진 상품에 대한 정산 대금은 사전에 고객이 등록한 선불충전금 ‘무신사머니’ 계좌로 입금된다.

한편 무신사는 국내 유명 빈티지샵들과 협업해 오프라인 플리마켓을 개최한다. 오는 30일부터 31일까지 이틀간 서울 성수동 무신사 스퀘어 성수 4에서다. 인플루언서 소장품, 빈티지샵 한정판, 무신사 임직원 아이템 등 다양한 중고 패션 상품을 선보인다.

무신사 관계자는 “기존 중고거래 서비스의 불편을 개선한 무신사 유즈드를 통해 브랜드 패션 상품의 생애 주기를 확장할 예정”이라며 “국내 고객에게 중고 패션 시장을 경험할 기회를 제공하겠다”고 말했다.