外人·기관 순매수 1위는 코스피200 선물 ‘곱버스’ 外人·기관 순매도 상위권엔 지수 정방향 추종 ETF 다수 개인 순매수 1위는 코스피·코스닥 상승 2배 베팅 ETF 개인, 인버스·곱버스 ETF 대거 매도 “코스피·코스닥 박스권 하단 확인…전고점 돌파 가능성은 ‘글쎄’”

[헤럴드경제=신동윤 기자] 박스권에 갇혔단 평가가 나온 국내 증시의 향후 방향성을 두고 개인 투자자와 외국인-기관 투자자가 엇갈린 베팅을 한 것으로 나타났다. 국내 증시에서 ‘큰손’으로 불리는 외국인-기관 투자자는 국내 증시 추가 하락을 기대하며 인버스(역방향 추종) 상장지수펀드(ETF)를 대거 사들였지만, 개인 투자자는 반등을 기대하며 레버리지(정방향 추종) ETF 매수에 나서면서다.

26일 코스콤 ETF 체크(CHECK)에 따르면 지난 18~22일 국내 상장 ETF 중 외국인 투자자의 순매수 1위 종목은 337억원을 기록한 ‘KODEX 200선물인버스2X’인 것으로 나타났다. 해당 ETF는 코스피200 선물지수를 역방향으로 2배 추종한다는 점에서 향후 주가 하락세를 예상해 투자에 나서게 되는 상품이다.

반면, 외국인 투자자 순매도 1위 종목은 코스피200 지수를 2배 추종하는 ‘KODEX 레버리지(103억원)’였고, 2위도 코스닥150 지수를 2배 추종하는 ‘KODEX 코스닥150레버리지(103억원)’이 차지했다.

기관 투자자의 선택도 외국인 투자자와 비슷한 모양새를 나타냈다.

기관 투자자의 순매수액 1위 종목으로도 ‘KODEX 200선물인버스2X(1028억원)’가 이름을 올렸다. 2~3위 종목엔 각각 코스피200 지수와 코스닥150 선물지수를 역방향으로 추종하는 ‘KODEX 인버스(249억원)’, ‘KODEX 코스닥150선물인버스(210억원)’가 차례로 자리 잡았다.

순매도액 1위와 3위로는 각각 코스닥150 지수와 코스피200 지수를 2배로 추종하는 ‘KODEX 코스닥150레버리지(1233억원)’, ‘KODEX 레버리지(527억원)’가 위치했다.

같은 기간 개인 투자자는 외국인·기관 투자자와 정반대 선택을 했다.

개인 투자자의 순매수액 1위 종목은 1322억원을 기록한 ‘KODEX 코스닥150레버리지’였다. 3위에도 602억원으로 ‘KODEX 레버리지’가 이름을 올렸다.

순매도액 1위 종목으로는 외국인·기관 투자자의 순매수액 1위 종목인 ‘KODEX 200선물인버스2X(1381억원)’가 자리 잡았다. 국내 증시에 대한 전망이 개인과 외국인·기관 간에 정반대로 맞서고 있다는 점을 잘 보여주는 지점이다. 이어 순매도액 2·4위에도 각각 ‘KODEX 인버스(226억원)’, ‘KODEX 코스닥150선물인버스(197억원)’가 있었다.

한 외국계 자산운용사 고위 관계자는 “외국인 투자자의 경우 인버스·레버리지 상품을 헤지 수단으로 활용한다”면서도 “하락 베팅 ETF 상품에 대한 순매수세 강도를 높인 것과 동시에 외국인 투자자들이 지난주 코스피에 대해 8주 만에 순매도로 전환한 점에서 국내 증시가 추가 상승할 것이란 기대감을 줄였다고 볼 수 있다”

전날 코스피·코스닥 지수는 미국발(發) 훈풍에 상승 마감한 바 있다. 코스피 지수는 지난 14일 이후 6거래일 만에 3200 고지에 복귀했고, 코스닥 지수도 800 고지까지 1.98포인트만을 남겨 놓은 지점까지 반등했다.

제롬 파월 미국 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 앞선 잭슨홀 미팅 발언이 ‘비둘기파’(통화 완화 선호)적으로 해석되며 기준금리 인하 가능성에 대한 기대감이 커진 게 증시에 호재로 작용한 영향이다.

이경민 대신증권 연구원은 “지난 6월 말부터 이어진 박스권 하단이 확인됐다”면서 “코스피 지수는 3100선에서, 코스닥 지수는 770선에서 박스권 하단 지지를 받는 모습”이라고 설명했다.

다만, 코스피·코스닥 지수가 추세적인 지수 반등으로 이어지기엔 여전히 긍정적 재료가 부족하단 평가가 증권가에선 나온다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “향후 추가 랠리르 위해선 엔비디아 실적 발표나 고용 및 물가 지표와 같은 새로운 촉발 요인이 필요한 상황”이라고 지적했다. 이경민 연구원도 “파월 의장의 비둘기파적 스탠스(기조) 전환이 지수 반등의 트리거(계기)였고 수급의 힘이 컸던 것으로 보이지만, 미국 증시의 반등이 추세적 상승으로 이어지긴 어렵다고 본다”면서 “코스피 지수가 3200선을 돌파할 수 있겠지만 전고점을 돌파하긴 쉽지 않을 것”이라고 예상했다.

투자자들의 이목이 쏠렸던 한·미 정상회담의 경우 비관적 시나리오가 제기됐던 것과 달리 우호적 분위기 속에서 북한, 국가 안보, 조선업 분야 등에 대한 협력을 논의하는 자리였다는 게 외신의 평가다.

한지영 키움증권 연구원은 “상호관세, 반도체 등 개별 품목 관세 등 관세와 관련한 구체적인 협상이나 구두 협상의 명문화는 나오지 않은 점은 증시 방향성을 모호하게 만들 듯하다”면서 “증시 전반에 상방 모멘텀을 제공하기보다는 조선, 남북 경협주 등 특정 업종과 테마를 중심으로 수급 쏠림 현상을 만들 가능성이 크다”고 짚었다.