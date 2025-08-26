1주년 축제, 30일부터 이틀간 열려 설채현 수의사 초청 세미나 진행

[헤럴드경제=김광우 기자] 교원그룹이 운영하는 펫 프렌들리 호텔 키녹(KINOCK)은 오픈 1주년을 맞아 다채로운 펫 프로그램과 이벤트를 선보인다고 26일 밝혔다.

지난해 8월 문을 연 키녹은 반려동물 친화적 설계와 다양한 부대시설, 차별화된 식음료(F&B) 서비스로 반려인들의 관심을 받고 있다.

키녹은 1주년을 기념해 오는 30일과 31일 양일간 야외 펫파크와 카페 스니프(Sniff)에서 ▷댕댕 질주왕 대회 ▷댕댕 짐볼왕 대회 ▷설채현 수의사 초청 세미나 ▷키녹 훈련사 토크 콘서트 ▷펫 타로 ▷펫 초상화 ‘나의 강아지를 그려줘요’ ▷행운권 이벤트 등 다양한 펫 프로그램을 진행한다.

먼저 가장 빠른 반려견을 가리는 ‘댕댕 질주왕 대회’와 짐볼을 가장 잘 다루는 반려견을 선발하는 ‘댕댕 짐볼왕 대회’가 양일간 진행된다. 참가 신청은 키녹 홈페이지를 통해 가능하며, 입상한 반려견에게는 푸짐한 선물이 제공된다.

특히, 오는 31일 정오에는 카페 스니프에서 반려동물 행동 교정 전문가 설채현 수의사의 특별 세미나가 열린다. 이날 세미나에서는 반려동물의 행동 문제를 이해하고 수정할 수 있는 다양한 노하우와 정보를 직접 들을 수 있다.

이외에도 펫 타로와 펫 초상화 프로그램이 상시 운영되며, 행사 기간 키녹 방문 고객을 대상으로 숙박권, 키녹 굿즈 세트, 펫 모자, 봉제인형, 반려견 간식 등 풍성한 경품을 증정하는 행운권 추첨 이벤트도 진행된다.

이번 키녹 1주년 프로그램 및 이벤트에 대한 자세한 사항과 참여 방법은 키녹 공식 홈페이지와 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.

키녹 관계자는 “1주년을 맞아 반려인과 반려동물이 함께 특별한 추억을 쌓을 수 있도록 다채로운 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 국내 대표 펫 프렌들리 호텔로서 반려인의 라이프스타일과 반려동물의 눈높이에 맞춘 차별화된 서비스를 지속해서 제공해 나갈 것”이라고 말했다.