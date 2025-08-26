스테이블코인 보고서 3부작 기획…첫 보고서 발간 토스 “정책 대응 설계 기초 자료로 활용되길 기대”

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스의 금융경영연구소 ‘토스인사이트(Toss Insight)’가 첫 보고서 ‘스테이블코인: 새로운 금융 인프라의 부상’을 발간했다고 26일 밝혔다. 총 3부작으로 기획된 스테이블코인 시리즈의 첫 권은 총론 성격으로, 금융·산업·정책 관점을 아우르는 분석을 담았다.

이번 보고서는 스테이블코인을 금융정책과 민간 혁신이 교차하는 새로운 과제로 바라보며, 이에 대한 사실관계를 정리하고 좌표계를 세우는 작업이 필요하다는 문제 의식에서 출발했다. 화폐이론·금융경제학·산업조직론의 관점을 교차 적용해 스테이블코인의 구조와 작동 원리를 종합적으로 다뤘다.

보고서는 스테이블코인의 정의와 주요 특징, 시장 현황과 확장 배경을 짚는다. 또 스테이블코인의 세 가지 가치사슬인 ▷인프라 산업 ▷발행·유통 산업 ▷응용 솔루션 산업을 분석한다. 이후 글로벌 발행사와 금융기업의 실제 사례와 규제 동향까지 폭넓게 조명한다. 보고서 전문은 토스피드의 보도자료에서 확인할 수 있다.

홍기훈 토스인사이트 연구소장은 “스테이블코인은 기존 금융 체계와 디지털 경제를 연결하는 중요한 고리로 주목받고 있다”며 “이번 보고서가 스테이블코인에 대한 건설적 논의와 정책적 대응 방안을 설계하는 데 기초 자료로 활용되기를 바란다”고 밝혔다.

토스인사이트는 핀테크 업권을 중심으로 금융 관련 정책을 분석하고 트렌드를 연구하는 기관이다. 금융산업 전반에 유의미한 메시지를 전달하고, 금융기관으로서 토스의 사회적 기여도를 높이기 위해 설립됐다. 이번 보고서를 시작으로, 스테이블코인의 ‘규제·감독 편’과 ‘비즈니스 전략 편’을 순차적으로 발간해 시리즈를 완성할 예정이다.