9월 25일까지 내 차 팔기 탭에서 응모 당첨자 2명에게 5000만원씩 총 1억원 지원

[헤럴드경제=서재근 기자] 자동차 거래 플랫폼 엔카닷컴이 신규 광고 캠페인 론칭을 기념해 총 1억원의 차량 구매 지원금을 제공하는 ‘내 차 팔고, 드림카로 바로 직진’ 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

최근 엔카닷컴은 광고 모델 배우 이도현과 함께한 ‘내 차 팔기, 엔카 MEET GO(믿고) 직진’ 신규 광고 캠페인을 공개했다. 새 캠페인 메시지를 더욱 많은 고객에게 전달하기 위해 이번 이벤트를 기획했다는 게 회사 측의 설명이다.

오는 9월 25일까지 진행되는 ‘내 차 팔고, 드림카로 바로 직진’ 이벤트는 ‘엔카 비교견적’으로 내 차 시세를 조회한 고객들을 대상으로 진행된다. 참여 방법은 ‘내 차 팔기’ 탭에서 ‘엔카 비교견적’으로 판매할 차량 번호를 입력한 후 내 차 시세를 확인하면 응모 가능하다.

경품은 차량 구매 지원금인 ‘직진 지원금’으로, 당첨자 2명에게 각각 5000만원씩 총 1억원을 지급한다. 직진 지원금은 이벤트 응모 시 등록한 차량을 엔카 비교견적을 통해 판매하고, 엔카진단 차량을 구매하는 조건으로 제공된다. 차량 판매부터 구매까지 거래 전 과정은 엔카닷컴이 지원한다.

경품 당첨자는 오는 10월 14일 개별 발표될 예정이며, 이벤트 상세 내용은 엔카 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

엔카닷컴 관계자는 “이번 이벤트는 캠페인 론칭을 기념해 내 차를 더욱 편리하고 간단한 방법으로 최고가에 판매할 수 있는 엔카 비교견적을 알리기 위해 마련됐다”며 “이번 이벤트를 통해 더욱 많은 고객이 엔카닷컴의 혁신적인 자동차 거래 서비스를 접할 수 있기를 바란다”고 말했다.