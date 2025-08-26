영양고추 등 특산물 활용…신제품 ‘더핫 열라면’ 공개

[헤럴드경제=강승연 기자] 오뚜기는 지난 25일 서울 코엑스에서 열린 ‘대한민국 사회적가치 페스타’의 지역·기업 상생 협력 세션에 참석해 경상북도 영양군과 상생 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지역 농가 상생과 특산물을 활용한 가치 소비 확대가 골자다. 행사에는 황성만 오뚜기 대표이사를 비롯해 김민재 행정안전부 차관, 오도창 영양군수, 박일준 대한상공회의소 부회장 등이 참석했다.

오뚜기는 협약의 성과인 신제품 ‘더핫(The Hot) 열라면’을 선보였다. 기존 열라면(5013SHU) 대비 약 1.5배 높은 7500SHU의 매운맛을 구현했다. 영양고추로 맛을 내 인공적이지 않고 깊이 있는 매운맛이 특징이다.

신제품은 오는 27일부터 전국 온·오프라인 채널에서 출시한다. 29일 영양고추 H.O.T 페스티벌에도 참가한다. 또 용산역에서 신제품과 영양군 특산물을 함께 알리는 팝업스토어를 계획 중이다. 경북 영양군의 한옥 체험 숙소 ‘스테이영양’과 예절아카데미 등 프로그램을 운영하는 체험형 숙소 ‘장계향’ 숙박권도 SNS(사회관계망서비스) 이벤트에서 제공한다.

오뚜기 관계자는 “이번 협약으로 지역 특산물을 활용한 신제품 개발을 통해 농가 상생은 물론, 소비자에게 새로운 가치를 전달할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 기업의 사회적 책임과 소비자 만족을 동시에 실현하겠다”고 전했다.