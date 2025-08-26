체코 주지사, 경남 첫 공식 방문…공동 발전 기대

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 25일 체코 남모라비아주 얀 그롤리흐(Jan Grolich) 주지사 일행을 접견하고 산업·문화·관광·교육 등 다양한 분야에서 협력 확대 방안을 논의했다. 이번 방문은 지난해 8월 박완수 지사의 체코 방문에 대한 답방 성격이다.

박 지사는 이날 환담에서 “지난해 남모라비아주 방문 당시 따뜻하게 맞아주신 데 감사드린다”며 “이번 만남을 계기로 양 지역이 산업뿐 아니라 문화·관광·교육 등 다방면에서 공동 발전을 이루는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

박 지사는 특히 지난 3월 프랑스 파리에서 열린 세계 최대 복합소재 전시회 ‘JEC WORLD 2025’에서 양 지역 기업이 공동 홍보관을 운영한 사례를 언급하며 “체코가 한국의 핵심 협력국인 만큼 두코바니 원전 사업 등 산업 협력도 기대된다”고 강조했다. 이어 “두산에너빌리티의 현지 참여와 관련해 경남도는 필요한 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.

체코 대표단은 얀 그롤리흐 주지사를 비롯해 이르지 츠르하 제1부지사, 마렉 소브카 부지사, 외무부 공무원과 기업 관계자 등 12명으로 구성됐다. 얀 그롤리흐 주지사는 “경남도와의 협력은 남모라비아주에도 큰 기회”라며 “실질적인 교류를 통해 양 지역이 함께 발전해 나가길 바란다”고 화답했다.

한편, 앞서 도는 지난해 체코 대표단과의 교류를 계기로 올해 3월 ‘JEC WORLD 2025’에서 도내 6개 기업과 체코 1개 기업이 공동 홍보관을 운영해, 나노소재 및 첨단 부품 분야에서 글로벌 시장 진출 가능성을 확인하는 성과를 거뒀다.