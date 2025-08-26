‘골든’, 美 빌보드 ‘핫100’ 두 번째 1위 빌보드 역사상 첫 OST 수록곡 4곡 톱10

[헤럴드경제=고승희 기자] 미국의 혼문이 다시 완성됐다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST가 미국에서 가장 인기 있는 곡의 순위를 매기는 ‘핫100’ 차트에서 왕좌를 탈환했다.

25일(현지시간) 미국 빌보드에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 수록곡으로 극 중 악령을 퇴치하는 인기 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’(Golden)이 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’ 정상에 올랐다. 통산 두 번째 1위다.

이 곡은 지난달 초 ‘핫 100’ 차트에 처음 진입, 이달 11일 차트 정상에 오르며 미국에서의 엄청난 인기를 확인했다. 지난주엔 싱어송라이터 알렉스 워런의 ‘오디너리’(Ordinary)에 밀렸으나, 한 주 만에 다시 왕좌 복귀다. 빌보드는 “‘골든’이 ‘핫 100’ 차트 정상에서 또다시 빛을 발했다”고 평가했다.

빌보드 ‘핫 100’ 차트는 미국 현지 전역에서의 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위를 매긴다.

‘골든’은 이번 차트 집계 기간에도 전주보다 모든 데이터가 증가했다. 스트리밍은 3% 증가한 3380만, 라디오 방송 점수는 39% 급증한 1620만, 판매량은 11% 증가한 8000으로 집계됐다.

‘골든’의 실제 가창자는 이 곡의 작곡에 참여한 SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재를 비롯해 미국 팝 음악계의 떠오르는 별인 가수 오드리 누나, 레이 아미가 맡았다. 세 사람 모두 한국계 미국인이다.

그간 빌보드 ‘핫 100’ 차트에서 2주 이상 1위에 오른 K-팝은 그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘버터’(Butter·10주)와 ‘다이너마이트’(Dynamite·3주)에 이어 ‘골든’이 세 번째다.

이 곡은 여성 가수가 부른 K-팝으로는 처음으로 ‘핫 100’ 정상에 올랐다는 기록도 안고 있다. 또 한 번의 1위 추가로 ‘골든’은 세계 양대 차트 중 하나인 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’과 빌보드 ‘핫100’을 동시에 석권한 한 주가 됐다.

‘골든’ 뿐만 아니라 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 이번 주 총 4곡을 싱글차트 ‘톱 10’에 올려놨다. 이번 기록으로 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 빌보드 차트에서도 새 역사를 새겼다.

빌보드는 “한 작품의 OST 4곡이 싱글차트 ‘톱 10’에 동시 진입한 것은 빌보드 역사상 이번이 처음”이라고 강조했다.

톱10에는 헌트릭스의 경쟁그룹이자 악령들이 뭉쳐 결성한 사자 보이즈의 ‘유어 아이돌’(Your Idol)과 ‘소다 팝’(Soda Pop)이 각각 4위와 5위에 안착했고, ‘블랙핑크 스타일’의 곡으로 화제가 된 헌트릭스의 ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done)이 올랐다.

그간 K-팝 히트곡으로 ‘핫100’을 점령한 곡이 든든한 팬덤의 실물 음반 판매량과 다운로드를 환산한 수치에서 높은 비중을 보였던 것과 달리 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 스트리밍 시장에서 매주 상승세를 보이고 있다.

빌보드는 애니메이션의 뜨거운 인기가 싱글 차트 장기 집권이라는 결과로 이어진다고 분석한다. 특히 작품과 OST의 시너지가 탁월하다.

게다가 현재 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 지난 23∼24일 미국 현지에서 이틀간 열린 싱어롱(sing-along) 특별 상영 행사로 1000 개 넘는 상영관을 매진시키며 북미 박스오피스 정상에 올랐다.

빌보드는 “싱어롱 행사로 인해 영화의 인기는 더욱 높아질 예정”이라며 “싱어롱 행사로 인해 늘어난 스트리밍, 판매량 관련 지표는 다음 주 차트에 반영된다”고 설명했다.