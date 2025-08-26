수십만원 선물거래 포인트로 미끼도 경찰, 리딩방 사기 일당 잇단 적발 정식 등록된 투자자문사인지 확인해야

[헤럴드경제=유동현 기자] #. A씨는 사회관계망서비스(SNS)에서 파생상품의 일종인 해외선물에 투자하면 고수익을 얻을 수 있다며 관련 정보를 제공하는 대화방을 보게 됐다. 대화방에서는 참여자들이 여러 투자 정보를 제공하고 일부는 실제 이익을 거뒀다며 인증하는 사진도 올렸다. 이를 접한 A씨는 이들이 제공하는 투자 프로그램에 돈을 내고 가입하게 됐다. 그러나 이 프로그램은 가짜였고 대화방 참여자들은 피해자의 투자를 유도하기 위한 사기단의 ‘바람잡이’였다.

#. B씨는 한 단체 대화방에서 진행하는 퀴즈 이벤트에 참여해 당첨 상품으로 수십만원 상당의 선물 거래 포인트를 받았다. 포인트 사용을 위해 선물 거래 프로그램을 설치한 B씨는 투자를 시작했다. 해당 프로그램에서는 실제 선물 거래 시장의 차트가 보였고 투자금을 입금하면 화면에 반영도 돼 허위일 것이라는 생각은 하지 못했다. 그러나 이 프로그램은 가짜였고 B씨가 입금한 돈은 대포 계좌로 입금돼 사기단에 넘어갔다.

26일 금융투자업계 및 수사당국에 따르면, 해외선물에 투자하면 고수익이 가능하다고 유혹하는 ‘리딩방 사기’가 최근 기승을 부리고 있다. 이들은 허위 프로그램·애플리케이션(앱)에 투자금을 입금하도록 한 뒤 가로채는 수법을 주로 사용한 것으로 나타났다.

이들 사례의 공통점은 고수익을 미끼로 해외선물 리딩방 가입을 유도한 뒤 그럴듯하게 꾸민 허위 앱이나 투자 프로그램을 통해 돈을 가로챈다는 점이다. 인터넷 카페에서도 이러한 사기 피해 사례가 끊이지 않고 올라오자 경찰이 단속에 나섰다.

지난달 경기남부경찰청 광역수사단 형사기동대는 불법 투자 리딩방 일당 43명을 검거했다. 이들은 181명으로부터 해외선물을 미끼로 207억원을 가로챈 혐의를 받는다. 부산경찰청 반부패·경제범죄수사대도 지난달 금 해외선물을 빌미로 120명으로부터 102억원을 챙긴 일당을 적발하기도 했다.

전문가들은 리딩방 피해를 예방하려면 무엇보다 정식으로 등록된 투자 자문사인지 확인해야 한다고 조언한다.

정종욱 제이씨엘파트너스 변호사는 “이들은 초기에 피해자들에게 수익금 일부를 돌려주는 등 2∼3주 시간을 두고 신뢰를 쌓은 뒤 거액을 편취한다”며 “투자 자문사로 정식으로 등록된 업체인지, 홈페이지에 사업자 등록증이 있는지 확인해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “특히 업체명과 입금 계좌명이 다를 경우 리딩방 사기로 의심해야 한다”고 했다.