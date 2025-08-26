트럼프, 이 대통령 향해 당선 축하 인사도 건네

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 25일(현지시간) 정상회담에서 김정은 북한 국무위원장을 만나달라고 요청했고, 트럼프 대통령은 가능하다면 올해 만나고 싶다는 뜻을 내비쳤다.

이 대통령은 “(트럼프 대통령이) 남북관계의 피스메이커(peacemaker)를 하시면 페이스메이커(pacemaker)로 열심히 지원하겠다”고 말했다. 이에 대해 트럼프는 “대단히 기쁜 말”이라고 화답했다.

화기애애한 분위기 속 진행된 기자회견에서 이 대통령은 트럼프를 향해 “평화를 지키는 역할을 넘어 새롭게 평화를 만드는 피스메이커 역할이 눈에 띈다”며 “아시아, 아프리카, 중동에서의 많은 전쟁들이 트럼프 대통령의 역할로 휴전하고 평화가 찾아왔다. 세계 지도자 중 대통령님처럼 세계 평화에 관심 갖고 실제로 성과를 낸 것은 처음으로 보인다”고 말했다.

이어 “전 세계 유일 분단국가인 한반도도 평화를 만들어주셔서 김정은도 만나시고 북한에도 ‘트럼프월드’를 지어서 골프도 치게 해주시길 바란다”며 “가급적 전 세계에서 유일하게 분단국가로 남아 있는 한반도에도 평화를 만들어달라”며 “김정은(북한 국무위원장)도 만나달라”고 요청했다.

이어 “든든한 한미동맹을 기반으로 대한민국이 성장해 왔고 군사, 경제, 과학기술 분야까지 확장해 미래형으로 발전시켰으면 한다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 우선 이 대통령에 “선거에서 이긴 것을 축하한다”면서 “김정은과 저는 두터운 관계를 가져왔고 지금도 마찬가지다. 취임 후 두 번 김정은과 정상회담을 했다. 힐러리가 대통령이 됐으면 재앙이 일어났을 것”이라고 화답했다. 이어 “남북관계에 이재명 대통령도 적극적 관심이 있는 것으로 안다. 함께 노력한다면 뭔가 진전있을 수도 있다”고 강조했다.

이 대통령은 “트럼프 대통령 덕분에 한반도가 매우 안정적이었다”면서 “트럼프 대통령이 미국 정치에서 물러서 있는 사이에 북한의 미사일도 많이 개발됐고 핵폭탄도 늘어나고 한반도 상황이 많이 나빠졌다”고 강조했다.

이에 대해 트럼프 대통령은 “난 김정은과 두터운 친분을 갖고 있다. 김정은과 잘 어울렸고 북한은 막대한 잠재력을 갖고 있다“며 ”올해 만날 수 있길 바란다. 이재명 대통령이 적절한 대북 정책을 통해 관계가 진전되길 바란다”고 말했다.