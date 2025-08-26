이 대통령, “제조업 르네상스 위해 조선·원전 등 양국 협력 고도화” “한미 조선협력 프로젝트 적극 추진할 것”

"양국이 윈윈할 수 있는 제조업 르네상스를 위해 조선·원전 등 전략산업, 반도체·AI·바이오 등 첨단산업 분야에서 양국 협력을 고도화 합시다"

25일(현지시간) 트럼프와의 정상회담에 이어 한미 비즈니스 라운드테이블에 참석한 이재명 대통령은 “글로벌 경쟁력을 제고하는 동시에 양국 간 전략적 투자·구매를 통해 공급망 협력을 강화하자“며 이같이 말했다.

‘제조업 르네상스 파트너십’이라는 주제로 열린 이날 한미 비즈니스 라운드 테이블은 첨단산업, 전략산업 공급망 등 다양한 분야의 한미 기업인들이 투자와 경제 협력을 독려하기 위한 취지로 마련됐다.

한국 경제인 사절단으로는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 정의선 현대차 회장, 구광모 LG 회장을 비롯해 다양한 분야에서 미국과 협력 관계가 큰 16명의 기업총수들이 함께했다. 미국 측에서도 젠슨 황 NVIDIA CEO, 데이비드 루벤스타인 Carlyle 그룹 공동회장을 포함해 보잉 등 미국의 대표 기업인 21명이 참석했다.

이 대통령은 특히 조선 협력과 관련해 “한미 양국은 75년전 미 해군의 결정적 활약으로 한국전쟁의 전세를 뒤집은 승리의 역사를 공유하고 있음을 언급하며, 한미 조선협력 프로젝트를 적극 추진할 것”이라고 했다.

참석한 양국의 기업인들은 첨단산업(반도체·AI·바이오 등), 전략산업(조선, 원전, 방산), 공급망(모빌리티, 배터리) 분야로 나눠 글로벌 환경의 변화와 양국 간 산업 협력 방안을 논의했고, 특히 공동 연구 등 양국 기술 협력과 정부 지원의 중요성도 강조했다.

특히 미국의 혁신 기술력과 한국의 제조 경쟁력이 결합하면 세계시장을 견인할 수 있다는데 뜻을 모았으며, 이 과정에서 우리기업들은 총 1500억불 규모의 대미 투자 계획을 발표하기도 했다.

이 대통령은 세계에서 유일하게 한국만이 생산할 수 있는 쇄빙 LNG 운반선의 예시로 들며, “쇄빙선이 얼음을 깨고 새로운 항로를 개척해 가듯이, 양국 기업인들이 기존의 한계를 깨고 새로운 시장과 협력 기회를 창출해 달라”고 당부했다.