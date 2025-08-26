상반기 매출 147억원…전년보다 76.2%↑ 비파괴검사·산업용 CT 등 국내외 수요 확대 HBM 반도체 적층 검사용 디텍터도 개발 중

중견기업 뷰웍스(대표 김후식)의 ‘산업용 엑스레이 디텍터’가 성장세에 진입했다.

이는 반도체, 석유화학, 정유 등의 산업에서 대상물의 원형과 기능을 손상시키지 않고 내부 구조와 결함을 검사하는 장치다. 비파괴검사(NDT)용 핵심 장치로, 산업용 인라인 CT장비에 내장된다. 최근엔 배터리와 디스플레이, 조선 분야에서 수요가 늘어나고 있는 것으로 전해진다.

이에 따라 뷰웍스는 올 상반기 디텍터 부문에서 반기 기준 사상 최대 매출을 기록했다. 이 회사는 의료·산업용 영상장치를 글로벌 시장에 공급하는 기업이다.

뷰웍스의 상반기 매출액은 1171억원, 이 중 디텍터 매출액은 147억원으로 전년 대비 76.2% 증가했다. 이는 전년(180억원)의 약 80% 수준으로, 올해 최대치 경신이 유력하다. 2021년 디텍터 매출 124억, 2022년 137억, 2023년 177억원이었다. 내수는 물론 미주, 유럽, 중동, 아시아 전 지역에서 신규 고객사 확보가 이어지며 고른 성장을 기록했다고 회사 측은 전했다.

엑스레이 디텍터는 ▷휴대용 디텍터(폭발물 처리 등 보안·파이프 검사용) ▷산업용 3D CT 시스템의 동영상 디텍터(배터리 셀 및 반도체 인라인 검사) ▷곡면 검사용 벤더블 디텍터로 나뉜다. 올해는 3종류 모두 호조를 나타냈다고 했다.

대표 품목인 휴대용 디텍터의 핵심은 이미지의 선명도와 내구성. 험난한 산업현장과 군 작전 등의 환경에서 가동에 무리가 없어야 하며, 동시에 검사 대상 내부의 미세한 결함을 감지해낼 수 있어야 한다. 뷰웍스는 최근 고분자 신소재를 적용해 경량화·내구성을 동시에 달성한 신형 모델을 개발했다. 기술적 완성도와 신뢰성을 인정받아 유럽과 중동의 대형 메이커에 공급을 시작했다.

신규 벤더블 디텍터 제품군은 출시 1년만에 규모 비파괴검사 시스템 고객사를 다수 확보해 수주가 확대될 것으로 예상되고 있다. 뷰웍스는 내구성과 사용성을 강화한 개량형 모델을 개발, 파이프라인 검사와 조선업 분야 신규 수주에 나서는 중이다.

이와 함께 ‘3D CT’용 동영상 디텍터 매출도 성장세를 보이고 있다고 한다. 최근 배터리셀, 반도체 웨이퍼, 정밀부품 내부의 결함 유무를 검사하는 인라인 검사와 구조물 계측 분야에도 활용할 수 있는 고속·고화질 디텍터 개발에 성공, 국내외 수주에 성공했다. 차후 고대역폭 메모리(HBM) 반도체 적층 검사에도 적용 가능한 제품을 개발해 시장을 넓혀갈 계획이다.

뷰웍스 측은 “상반기 산업용 디텍터 사업이 전년 대비 두드러지게 성장해 전체 실적 회복에 기여했다”며 “배터리·반도체 설비투자와 조선업 호황으로 실적이 더욱 향상될 것으로 기대한다”고 했다.