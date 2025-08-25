입장문 통해 인수설 부인

[헤럴드경제=노아름 기자] 글로벌 골프브랜드 테일러메이드 매각 절차가 본격화된 가운데 원매자로 거론됐던 사모펀드(PEF) 운용사 블랙스톤이 테일러메이드 경영권 인수를 검토한적 없다는 입장을 냈다.

블랙스톤 측은 25일 “최근 테일러메이드 관련 몇몇 자본시장 매체에서 보도된 바와 달리 블랙스톤이 테일러메이드의 경영권 인수를 검토하고 있다는 보도는 전혀 사실이 아니다”라고 밝혔다.

테일러메이드 매각을 추진 중인 센트로이드인베스트먼트파트너스(이하 센트로이드PE)와 매각 주관사 JP모건·제프리스는 최근 예비입찰을 마감했다. 예비입찰에 복수의 글로벌 투자사들이 참여한 가운데, 해당 입찰에 블랙스톤도 참여했다는 일각의 보도를 반박한 것이다.

테일러메이드 인수전은 국내 PEF와 전략적투자자(SI) 간 관계 재정립 시금석이 될 가능성이 높아 시장 주목을 받는 딜이다. 업계에서는 우선매수권을 보유한 패션기업 F&F의 행보를 최대 변수로 꼽는다.

F&F는 2021년 센트로이드PE가 테일러메이드를 약 2조1000억원에 인수할 당시 5537억원을 출자하며 전략적투자자로 참여했고, 운용사(GP)와 출자자(LP) 간 합의를 통해 인수 우선매수권을 확보한 것으로 알려져있다.

F&F는 테일러메이드 인수 의사를 밝혀왔는데, 추후 예정된 본입찰에서 다른 원매자가 제시한 조건을 F&F가 동일하게 수용하면 F&F는 테일러메이드의 최종 인수자가 될 수 있다. 매각가에 따라 F&F가 권리를 실제로 행사할지가 향후 판세를 가를 전망이다.