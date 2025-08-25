25일 추가 상법 개정안 국회 통화 美정부, 보조금 대가로 지분 요구 전문가들 “현실화 가능성 높아” 집중투표제·주주제안권 활용 경영간섭 나설 수도

[헤럴드경제=박지영 기자] 상법 개정안 통과로 대주주의 경영권 방어력이 약화됨에 따라 미 정부가 이를 악용할 수 있다는 우려가 나오고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 반도체 기업 인텔에 보조금을 주는 대가로 인텔 지분 10%를 미국 정부가 인수키로 한 사실을 소개하면서 그와 유사한 ‘거래’를 확대할 것이라고 밝혔기 때문이다. 이에 삼성전자와 같이 대미 반도체 설비투자에 따른 보조금을 수령하는 기업에 대해 트럼프 행정부가 지분 인수를 시도하려 할 가능성이 다분하다는 것이다.

트럼프 대통령은 지난 22일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “미국이 위대한 미국 기업 인텔의 10%를 완전히 소유하고 통제한다고 보고하게 돼서 큰 영광”이라고 밝혔다. 이런 시도는 인텔에서 끝나지 않을 것으로 보여지는데, 같은 날 백악관의 한 행사에서 트럼프 대통령은 인텔 지분 획득 건을 언급하며 “우리는 그와 같은 거래를 많이 한다. 나는 (이러한 거래를) 더 할 것”이라고 밝히기도 했다.

지난 19일(현지시간) 로이터통신은 백악관 관계자 등일 인용해 하워드 러트닉 미국 상무장관이 반도체 보조금을 받는 자국 반도체 기업 마이크론을 비롯해 해외 기업인 삼성전자, TSMC 등에도 인텔처럼 보조금 지급을 ‘지분 투자’ 방식으로 전환하는 방안을 검토 중이라고 보도하기도 했다. 러트닉 장관은 CNBC 인터뷰에서 “정부가 보조금만 지급하는 것이 아니라 투자 이익을 거둘 필요가 있다”고 강조했다.

김양팽 산업연구원 전문연구원은 “트럼프 행정부가 인텔이 요구를 수용했기 때문에 선례가 만들어진 것인데, 이를 명분으로 보조금 지급 대가로 지분을 충분히 요구할 수 있는 상황”이라고 봤다.

시장에선 정부가, 그것도 자국이 아닌 타국 정부가 깊이 개입하는 경우는 이례적이며 종국엔 삼성전자의 경영권까지 쥐고 흔들 수 있는 위험한 상황까지 연출되는 것 아니냐는 관측을 내놓고 있다.

최준선 성균관대 법학전문대학원 교수는 집중투표제와 주주제안권을 활용해 미국이 삼성전자의 경영권을 흔드는 상황까지 연출될 수 있다고 지적했다. 최 교수는 “삼성전자의 지분 50%는 외인이 가지고 있는 상황에서 상법까지 개정된다면 미국이 마음만 먹으면 원하는 이사를 앉히는 등 주주 권리를 행사할 수 있다”라고 지적했다.

이어 “2019년 미국 행동주의 헤지펀드 엘리엇매니지먼트가 현대자동차의 수소전지 부문 경쟁사인 발라드파워시스템사 회장 등을 현대차 사외이사 및 감사위원으로 추천했는데, 그땐 3%룰이 없어 거절할 수 있었다”라며 “지금은 상법 개정이 통과돼 미국 정부의 지분 취득은 상당히 위협적인 상황”이라고 진단했다.

이런 상황 탓에 한미 정상회담의 중요성은 더 커졌다. 김양팽 산업연구원 전문연구원은 “1986년 미일 반도체 협정 때만 해도 미국이 반도체를 직접 수입하는 나라였지만, 지금은 반도체를 활용한 첨단 제품을 수입하는 나라로 그때와 분위기가 다르다”며 “미국의 말장난에 휘말릴 필요는 없이 차분하게 이해득실을 따져야 한다”라고 당부했다.