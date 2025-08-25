美 방문 공군1호기에서 깜짝 기자회견 “이시바, 미국과 협상 관한 많은 조언” “과거사·영토 문제 분명히 시정해야”

[헤럴드경제(워싱턴)=서영상 기자, 문혜현 기자] 이재명 대통령은 24일(현지시간) 일본 이시바 시게루 일본 총리와의 정상회담에 대해 “첫술에 배부르려 하면 체할 수 있다”면서 “조금만 더 시간을 주면 더 나은 성과를 만들어 낼 것이고 과거사 문제나 영토 문제 등에 있어서도 더 가시적인 성과를 만들어낼 수 있을 거라 생각한다”고 밝혔다.

이 대통령은 또한 “이시바 총리는 매우 우호적으로 대한민국과 미국의 협상 대해 많은 조언을 해줬다”면서 진통이 많을 것으로 예상되는 트럼프 대통령과의 정상회담 전에 유익한 예습의 자리가 됐다는 점을 강조했다.

이 대통령은 이날 미국에서 열리는 도널드 트럼프 대통령과의 정상회담 참석차 도쿄 하네다 공항에서 미국 워싱턴DC를 향해 공군1호기가 날아오른지 1시간여만에 깜짝 기자회견에 나섰다.

이 자리에서 이 대통령은 “(한일정상회담) 현장에서 특별히 제가 요청드려 (일본과) 미국의 협상 내용에 대해 좀 더 구체적으로 알려주고, 또 한국이 미국과 협상하는 데 있어서 어떤 점에 주의를 하면 어떤 이점이 있을 것이란 점에 대해 구체적으로 세부적으로 협조해 주기로 약속도 했다”고 전했다.

당초 20분으로 예정됐던 한일 간 소인수회담이 1시간으로 길어진 이유 또한 미국에 대한 사전답사가 그 원인이었다고 이 대통령은 전했다.

이 대통령은 “소인수 회담이 길어진 이유는 대부분 미국과 협상 얘길 하느라 지연됐다”면서 “(미국과 관련한) 아주 많은 자세한 얘기를 해줬다”고 했다.

이 대통령은 이날 참모진에 지시해 만들었다는 한·일 공동언론발표문에서 일본의 과거사에 대한 적극적인 사과를 끌어내지 못했고, 독도 영토권 분쟁 등을 명확히 매듭짓지 못했다는 지적에 답하기도 했다. 이 대통령은 “과거사 문제나 영토 문제들을 분명히 시정해야 한다”면서도 “문제가 해결되지 않았다고 경제문제, 안보문제, 기술협력 문제, 기후사회 문제, 국민 간에 교류 협력 문제를 다 팽개칠 필요는 없다. 소위 투트랙으로 가야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 또한 이시바 총리에게 “지금은 비록 적게 시작하지만, 이해하는 폭이 넓어지면, 배려가 깊어지면, 과거사 문제에 대해서도 훨씬 더 전향적 조치가 가능하다”고 언급했다는 사실을 소개하며 “그쪽도 동의했다”고 전했다.

그러면서 “미국과 중국도 필요한 걸 얻기 위해서 서로 협력하지 않냐. 국가 관계가 그런 것”이라면서 “상호 간에 신뢰와 기대를 높여 앞으로 사회문제, 기술협력이나 환경 문제, 기후 문제 등등에 관한 협력을 강화하기로 했다”고 이번 한일 정상회담의 성과를 자랑했다.

이 대통령과 이시바의 정상회담은 이 대통령의 실용주의 외교정책을 극적으로 보여주며 성공리에 마쳤다는 평가를 받는다.

대통령실은 “이 대통령은 한일 양국은 마당을 같이 쓰는 이웃이자, 글로벌 복합위기 속에서 공동 과제에 대응해 나가기 위한 중요한 파트너임을 강조했고, 두 정상은 미래지향적인 한일관계 발전의 중요성에 대해 공감했다”고 밝혔다.

이어 “양 정상은 경제, 사회, 문화, 환경 등 제반 분야에서 상호 이익이 되고 도움이 되는 실질적 협력 방안을 논의했다”면서 양 정상이 ▷수소, AI 등 미래산업 분야에서의 협력 ▷저출산·고령화 등 양국이 공통으로 직면한 사회문제 협력을 위한 당국 간 협의체 출범 ▷워킹홀리데이 참가 횟수 확대 등 인적교류 활성화 방안 등에 대해 논의했다고 전했다.

특히 이 가운데 주목되는 부분은 이 대통령이 일본 정상과 만나 한반도의 완전한 비핵화 의지를 확인했다는 점이다.

발표문에 따르면 “양 정상은 한반도의 완전한 비핵화 및 항구적 평화구축에 대한 확고한 의지를 재확인하고, 대북정책에 있어 양국 간 협력을 지속해 나가자는 데 의견을 같이했다”면서 “양 정상은 북한의 핵·미사일 위협에 대응하여 한미일 공조를 바탕으로 안보리 대북제재 결의가 충실히 이행되도록 국제사회와 협력을 지속해 나가야 함을 확인했다”고 밝혔다.