다양한 이동 수단 이용 시 유리 ‘이동 플러스’ 차량 소유자 위한 ‘내 차 플러스’

[헤럴드경제=박세정 기자] 카카오모빌리티는 월간 구독 서비스 ‘카카오 T 멤버스’를 오는 27일 정식 출시한다고 밝혔다.

‘카카오 T 멤버스’는 MaaS(서비스형 모빌리티) 라이프 스타일을 제안하는 구독상품이다. 내비∙택시∙바이크∙여행 등 카카오 T 서비스에 대한 쿠폰 및 적립 혜택을 제공한다.

카카오모빌리티는 지난해 8월부터 이용자 1만명을 대상으로 카카오 T 멤버스 베타 서비스를 진행했다. 이를 바탕으로 기존 혜택 중심의 ‘이동 플러스’에 더해 차량 소유자를 위한 ‘내 차 플러스’를 추가해 사용자의 라이프스타일에 따라 선택할 수 있는 두 가지 멤버십 상품을 선보이며 혜택의 범위를 넓혔다.

우선 ‘이동 플러스’는 카카오 T 의 다양한 이동 서비스에 대해 할인쿠폰과 포인트 적립 중심의 실속형 혜택을 제공한다. 세부적으로 ▷블루파트너스∙부스터 이용료 100% 할인쿠폰 ▷바이크, 펫 5% 및 벤티, 블랙 이용시 3% 적립혜택 ▷렌터카∙레저티켓∙해외차량호출 등 여행 부문 매월 최대 2만원 상당의 할인쿠폰 지급 등의 내용을 담았다. 월 구독료는 4900원이다. 여러 모빌리티 서비스를 병행해서 사용하는 이용자들에게 실질적인 도움이 될 것으로 회사 측은 예상했다.

차량 소유자를 위한 ‘내 차 플러스’는 주차, 내비게이션, 대리운전 등 운전자 편의 증대와 차량 유지비 절감에 초점을 맞췄다. 주요 내용은 ▷주차권∙주차패스 등 주차 월 최대 1만원 할인 ▷야간∙주말 주차권 특가 ▷카카오내비 월 최대 3000P 적립 ▷사고시 렌터카 대차 등 대리 안심 혜택 등이다. 구독료는 월 5900원이다.

카카오모빌리티 관계자는 “카카오 T 멤버스는 일상에서의 이동과 차량 이용에 실질적인 혜택을 더하고 보다 편리하고 다양한 모빌리티 경험을 제공하기 위해 기획됐다”며 “월 구독 상품을 통해 자주 이용하는 서비스에 대한 맞춤 혜택을 누리시길 바란다”고 전했다.