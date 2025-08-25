최근 3개월 대규모기업집단 소속회사 변동현황 크래프톤·네이버·한화 등 순으로 신규 편입 많아 경영 효율성 제고 목적…계열 제외 사례 다수

[헤럴드경제=양영경 기자] 최근 3개월간 자산 5조원 이상 대규모 기업집단들이 신사업 진출보다는 기존 주력사업과의 시너지 창출에 방점을 두고 관련 회사 16곳의 지분을 인수한 것으로 나타났다.

공정거래위원회는 25일 이 같은 내용을 담은 대규모기업집단 소속 회사 변동현황(2025년 5월~7월)을 발표했다.

이에 따르면 대규모기업집단 92개의 소속 회사는 이 기간 3301개에서 3289개로 12개 감소했다.

회사설립과 지분취득 등으로 34개 집단에서 61개 사가 계열 편입됐고 흡수합병·지분매각·청산종결 등으로 36개 집단에서 73개 사가 계열 제외됐다.

신규 편입 회사가 많은 곳은 크래프톤(10개), 네이버(4개), 한화·태광·소노인터내셔널(각 3개) 순이었다. 계열 제외 회사가 많은 집단은 대광(20개), 영원(5개), SK(4개) 순이었다.

이번 조사 기간에는 신사업 추진보다는 기존 주력 사업과 시너지를 창출할 수 있는 기업들에 대한 지분 인수 등 계열 편입이 두드러졌다.

LG는 기존 로봇 사업과의 시너지 창출을 위해 인공지능(AI) 기반 로봇 개발 기업인 베어로보틱스코리아를 계열 편입했다. 한화는 기존 유통·외식업과의 시너지 창출을 위해 식자재 유통·급식 기업인 아워홈의 지분을 인수해 계열 편입했다.

기존 사업과의 시너지 창출을 위해 네이버는 부동산 플랫폼기업 아실을, 크래프톤은 애드테크·게임 개발 기업인 넵튠 등 10개 사를, 소노인터내셔널은 항공사인 티웨이항공 등 3개 사를 각각 계열 편입했다.

이와 함께 경영 효율성과 재무구조 개선 목적의 흡수합병, 지분매각 등에 따른 계열 제외도 다수 나타났다.

SK는 반도체 검사 관련 경영 효율성 제고 차원에서 아이에스시(ISC)가 자회사 아이티엠티시(ITMTC)를 흡수합병했다. 포스코는 LNG 사업 관련 경쟁력 확보를 위해 포스코인터내셔널이 자회사 엔이에이치(NEH)를 흡수합병했다.

카카오는 경영 효율성 제고 및 재무구조 개선 등 목적으로 웹툰 제작사 넥스트레벨스튜디오의 지분을 매각했다. 네이버는 게임 개발사 스튜디오포립의 지분을 매각했다.

이 밖에 신규 지정 집단 등에서 동일인의 친족 또는 소속회사 임원 지배회사들에 대한 계열 제외도 이어졌다.

올해 신규 지정된 대광은 소속회사의 임원 지배회사인 명성산업 등 20개 사를, 빗썸은 친족 지배회사인 마태를, 영원은 친족·임원 지배회사인 티오엠(TOM) 등 5개 사를 임원 사임과 청산 종결 등의 사유로 각각 계열 제외했다. 소노인터내셔널은 디미디어 등 3개 사에 대해 친족 독립경영을 인정받아 계열 제외했다.