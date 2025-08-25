지분 25% 취득…신작 글로벌 퍼블리싱, 2차 투자 권한 확보

[헤럴드경제=박세정 기자] 위메이드는 신생 게임 개발사 ‘스튜디오라사’에 100억원 규모의 전략적 투자를 단행했다고 25일 밝혔다.

‘스튜디오라사’는 2023년 대한민국 게임 대상 수상작 ‘P의 거짓’의 주요 개발진인 노창규 대표이사, 김태연 프로젝트 디렉터(PD), 김현 아트 디렉터(AD) 등 핵심 인력이 콘솔 게임 제작을 위해 지난 6월 창립한 스튜디오다. ‘스튜디오라사’는 2028년 출시를 목표로 신작 게임 ‘Project IL’을 개발 중이다.

이번 투자금은 핵심 인력 충원, 프로토타입 개발, 아트 리소스 구축 등 게임 제작 전반에 활용될 예정이다.

위메이드가 이번 투자를 통해 취득하는 지분은 25% 수준이다. 위메이드는 ‘스튜디오라사’가 개발 중인 신작의 글로벌 퍼블리싱 및 2차 투자 권한도 확보했다.

박관호 위메이드 대표는 “개발력이 검증된 국내 최고 수준의 개발진과 함께하게 되어 매우 뜻깊다”며 “‘스튜디오라사’와 함께 한국 게임이 북미와 유럽 시장에서 존재감을 드러낼 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.

한편, 위메이드는 시프트업, 라이온하트 스튜디오, 매드엔진 등 유망 개발사들에 대한 전략적 투자를 지속하며 국내 게임 생태계의 질적 성장과 글로벌 진출 확대에 기여하고 있다. 이번 ‘스튜디오라사’ 투자를 통해 글로벌 콘솔 IP 라인업을 확보하고 글로벌 시장에서 위상을 더욱 공고히 할 계획이다.