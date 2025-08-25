“국민 실망하지 않게 해야 한다는 책임감” “정상회담서 갑자기 얘기되는 사안 많지 않아”

[헤럴드경제(워싱턴)=서영상 기자·문혜현 기자] 이재명 대통령은 24일(현지시간) 한미 정상회담과 관련해 “이시바 총리는 매우 우호적으로 우리 대한민국과 미국과 협상에 대해 많은 조언을 해줬다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 일본 도쿄에서 미국 워싱턴으로 향하는 공군 1호기 기내 기자간담회에서 이같이 말하고 “(이시바 총리가) 자신들과 미국과의 협상 내용에 대해 좀 더 구체적으로 알려주고, 또 한국이 미국과 협상하는 데 있어서 어떤 점에 주의를 하면 어떤 이점이 있을 것이란 점에 대해서 구체적으로, 세부적으로 협조해 주기로 약속도 했다”고 설명했다.

이 대통령은 한미 정상회담에서 돌발 상황이 발생할 가능성과 관련해 “도널드 트럼프 대통령과 회담에서 할 얘기는 여러분들도 대충 짐작하시는 것이다. 안보 문제, 국방비 문제, 관세협상 문제, 또 그거 말고도 여러 가지가 예측되고 있다”면서 “물론 다 아는 것처럼 정상회담에서는 그 자리에서 갑자기 얘기되는 사안들은 크게 많지 않다”고 전망했다.

이 대통령은 “이 순간에도 실무적 협의는 계속되고 있고 저희도 준비하고 있다”면서 “그러나 분명한 것은 대한민국도 하나의 주권 국가이고, 주권 국가에서 우리 주권자들, 우리 국민이 기대하는 바를 충족시키진 못할지라도 최소한 실망하게 해드리진 않아야 한다는 책임감 갖고 있다”고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 “(트럼프 대통령과) 대화도 그리 무리하지 않을 것이라고 기대하고 있고, 그렇게예상하기도 한다”고 말했다.