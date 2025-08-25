“한미일 안보·경제 협력 당연히 중요” “‘친중’, 주관적 평가 문제…실용 접근” “다른 중요 국가 단절·적대화해선 안 돼”

[헤럴드경제(워싱턴)=서영상 기자·문혜현 기자] 이재명 대통령은 24일(현지시간) 미국 조야에서 제기되는 ‘친중 이미지’ 지적과 관련해 “외교에서 친중·혐중이 어디 있느냐”고 반박했다.

이 대통령은 이날 미국 워싱턴 D.C. 인근 앤드루스 합동기지로 향하는 공군 1호기 안에서 진행된 기자간담회에서 이같이 말하고 “대한민국 국익에 도움이 되면 가깝게 지내는 것이고, 국익에 도움이 안 되면 멀리하는 것”이라고 말했다.

이 대통령은 거듭 “가까운지 먼지도 외교적 수단 중 하나”라며 “천편일률적이지 않았으면 좋겠다”고 선을 그었다. ‘국익중심 실용외교’ 기조를 재확인한 것이다.

그러면서 이 대통령은 “우리 외교의 기본, 근간은 한미 동맹”이라고 강조했다. 이 대통령은 “우리가 자본주의 시장의 체제에 있기 때문에 이 가치와 질서·시스템을 함께 하는 쪽과의 연합·협력이 당연히 중요하다”면서 “그래서 한미일 안보·경제 협력이 당연히 중요하다”고 목소리를 높였다.

다만 이 대통령은 인접 국가인 중국과의 관계와 관련한 발언에 신중한 태도를 보였다. 이 대통령은 “그렇다고 중국과 절연할 것이냐, 절연하고 살 수 있나?”라고 반문했다.

이 대통령은 “절연하지 않는 것을 친중이라고 한다면, 그런 의미의 친중이라면 해야 한다”면서 “저에게 친중이라고 하는 것은 주관적 평가의 문제여서, (위성락) 안보실장이 저에게 자주 말씀하시는 것처럼 우리는 외교·안보 관계에 있어선 대한민국의 국익을 중심으로, 실용적으로 접근해야 한다”고 짚었다. 미·중 전략경쟁이 심화하는 상황에서 우리 국익을 중심으로 상황을 판단해야 한다는 취지다.

이 대통령은 이어 “어느 국가와 관계가 좋게 하기 위해, 어느 국가를 완전히 배제하거나 절연해 적대적 관계로 전환할 필요는 없는 것”이라며 “근간은 한미 동맹, 한미일 공조가 매우 중요하지만 그렇다고 해서 다른 중요한 국가와의 관계를 단절하거나 적대화해선 안 된다”고 거듭 말했다.

이 대통령은 “기준은 그야말로 국익이고, 판단의 기준은 우리 국민 삶의 질, 우리 국민의 삶의 조건이 되지 않겠나”라며 러시아·북한과 공산주의까지 국익을 위해선 가까이할 수 있다는 취지의 발언을 내놓기도 했다.

이 대통령은 “친중·친북·친러, 잘하면 친공, 공산주의 나올지도 모르겠는데, 그런 데에 너무 연연하지 않으려고 한다”며 “대한민국은 특정 몇몇 국가와만 외교 해선 살 수가 없는 나라”라고 했다. 이 대통령이 공산주의를 언급한 것은 이례적으로, 북한과 대화 재개를 위한 유화 제스처로 풀이된다.