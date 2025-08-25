8월 25일부터 내달 7일까지 진행

[헤럴드경제=박연수·강승연 기자] 롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온은 내달 7일까지 ‘키즈런’ 1주년 기념 프로모션을 진행한다.

키즈런은 지난해 8월 첫선을 보인 행사다. 매일 한 개 키즈 브랜드를 선정해 특가로 제공한다. 유아동 패션·용품·기저귀·이유식 등 대규모 할인과 사은 행사를 펼친다.

행사 기간 유아동 상품군 전용 최대 20% 할인 쿠폰을 제공한다. 키즈 카테고리 상품을 1원 이상 구매한 고객 중 한 명에 ‘아이패드 에어13’도 증정한다.

행사 첫날인 25일에는 ‘블루독패밀리’의 가을 신상품과 롯데온 단독 이월 상품을 선보인다. 티셔츠는 7000원대부터 판매한다. 27일에는 프리미엄 유모차 브랜드 ‘스토케’가 참여한다. 기간 내 최대 할인 혜택을 제공한다. 30일에는 유아동 의류 브랜드 ‘베베드피노’의 이월 할인과 신상품을 공개한다.

김다솜 롯데온 버티컬마케팅팀장은 “롯데온은 앞으로도 프리미엄 키즈 시장을 선도할 것”이라고 말했다.