낮 최고기온 30∼36도

[헤럴드경제=김영철 기자] 25일도 전국 대부분 지역에서 최고 체감 온도가 35도 안팎으로 오르면서 매우 무덥겠다.

도심과 해안 지역에는 열대야가 나타나는 곳이 있으니 건강관리에 유의해야 한다.

늦은 새벽부터 인천·경기 서해안과 충남 서해안, 전라 서해안에서 비가 시작돼 오전에 그 밖의 수도권과 충남권, 오후부터 강원 내륙·산지와 충북, 그 밖의 전라권으로 확대되겠다.

경상권 내륙과 제주도에는 오후에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

25∼26일 이틀간 예상 강수량은 서울·인천·경기, 서해5도 30∼80㎜(많은 곳 인천·경기 북부 100㎜ 이상), 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북 20∼80㎜, 광주·전남, 전북 10∼60㎜, 부산·울산·경남, 대구·경북, 울릉도·독도 5∼30㎜다.

아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 30∼36도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5ｍ, 서해 0.5∼2.0ｍ로 예상된다.