日 측 “얼마나 자주 만나는지 기록 세우고 싶다” “한일·일한 의원연맹 등 의원외교 중요성 공감”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 24일 스가 요시히데 전 일본 총리를 비롯한 일한의원연맹 간부진을 만나 “한·일이 함께할 때 양국이 더 큰 공동의 이익을 창출할 수 있다는 점을 확인했다”며 정상회담 주요 성과를 설명했다고 대통령실이 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “이 대통령은 오늘(24일) 오전 스가 전 총리를 비롯한 일한의원연맹 간부진과 노다 요시히코 입헌민주당 대표 등 일본 정계 주요 인사들을 각각 접견했다”며 이같이 전했다.

이 자리에서 이 대통령은 지난 7월 스가 전 총리를 취임 후 최초의 외빈으로 접견한 데 이어 도쿄에서 다시 대화를 나눌 기회를 갖게 되어 기쁘다고 하고, 한·일 관계 발전을 위한 일한의원연맹의 왕성한 활동과 기여를 높이 평가했다. 또한, 전날 이시바 총리와의 정상회담 및 만찬에 관해서도 설명했다.

이에 스가 전 총리를 비롯한 일한의원연맹 간부진은 한일 정상회담의 성공적인 개최를 평가했다. 이어 “이 대통령이 바쁜 일정에도 첫 양자 해외 방문국으로 일본을 찾아줬다”며 환영의 뜻을 표하기도 했다.

특히 스가 전 총리는 “이재명 대통령과 얼마나 자주 만나는지 기록을 세워보고 싶다“고 화답해 참석자들에게 웃음을 안겼다는 후문이다.

강 대변인은 이번 만남과 관련해 “이 대통령과 스가 전 총리를 포함한 일한의원연맹 간부진은 한일 양국이 경제·산업 등 분야에서 서로 협력할 만한 부분이 많으며, 문화적으로도 상호보완적인 측면이 크다는 데 의견을 같이했다”고 설명했다.

이어 강 대변인은 “양측은 한·일이 미래지향적 상생협력이라는 공통의 목표 아래 서로 협력해 나가자고 여러 번 강조했다”면서 “한일·일한 의원연맹을 필두로 한 양국 정치인 간 협력과 의원외교의 중요성에 공감했다”고도 했다.

이어 이 대통령은 노다 입헌민주당 대표와 의원단을 접견해 한·일 관계의 중요성을 강조했다. 이 대통령은 “양국이 가까운 이웃으로서 글로벌 환경 변화 속에서 긴밀히 소통하면서 함께 협력해 나가자”고 강조했다.

강 대변인은 “이 대통령과 노다 대표는 한일 인적교류 증가와 국민 간 상호 이해 및 우호적 인식이 깊어지고 있다는 점을 평가했다”며 “견고하고 성숙한 한·일 관계 구축을 위해 정부 간 채널뿐 아니라 의원외교 차원에서도 지속적 소통과 협력을 이어나가는 것이 중요하다는 데 공감했다”고 전했다.