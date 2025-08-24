경제 6단체 일제히 반발…“보완입법 시급” 한국GM “본사 재평가 가능성” 발언에 철수설 불씨

[헤럴드경제=김용훈 기자] 노동조합 및 노동관계조정법(노조법) 2·3조 개정안, 이른바 ‘노란봉투법’이 국회를 통과하자 재계가 일제히 반발하고 나섰다. 특히 국내 최대 외국투자기업인 한국GM이 정부에 강력한 재고 요청을 하면서, 최근 잠잠했던 ‘철수설’이 다시 수면 위로 떠올랐다.

24일 국회 본회의에서 더불어민주당 주도로 노란봉투법이 가결되자 한국경영자총협회, 대한상공회의소, 한국경제인협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회 등 경제 6단체는 즉각 공동 입장문을 내고 “사용자 범위와 노동쟁의 개념을 확대하고 불법 쟁의에 대한 손해배상 책임을 제한한 법안 통과에 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.

재계는 특히 법안 시행 시 투자·구조조정·사업장 이전 등 경영상 판단까지 쟁의 대상에 포함되고, 자동차·조선·철강 등 다단계 협업체계 붕괴와 공사 지연·원가 상승 등 연쇄적 부작용이 불가피하다고 경고했다. 한 대기업 관계자는 “경영상 결정이 근로조건과 무관한 경우는 사실상 없기 때문에 헌법상 보장된 경영권이 제약받게 됐다”고 말했다.

우리나라 대표 외투기업인 한국GM은 국회 표결에 앞서 열린 정부-기업 간담회에서 노란봉투법 재고를 공식 요청한 것으로 알려졌다. 지난 21일 고용노동부가 주최한 간담회에서 헥터 비자레알 한국GM 대표는 “한국은 이미 노사 리스크가 큰 국가”라며 “본사로부터 한국 사업장에 대한 재평가가 이뤄질 수 있다”고 언급했다. 참석자들에 따르면 그는 구체적으로 ‘철수’라는 표현을 쓰진 않았지만, 한국의 핵심 생산기지 역할 축소 가능성을 강하게 시사했다.

이 발언은 GM이 2018년 8100억원 규모의 정부 지원과 함께 ‘10년간 한국 사업장 유지’를 약속한 지 불과 몇 년 만에 나온 것이다. 실제 GM은 2019년 군산공장 폐쇄 이후 단계적 구조조정을 진행해왔고, 최근 미국의 자동차 관세 부과와 직영 서비스센터 매각 발표 등이 겹치면서 철수설이 다시 힘을 얻는 상황이다.

국내외 기업들은 노란봉투법이 글로벌 투자 매력도를 약화시킬 것이라고 입을 모았다. 미국상공회의소는 “원청에 대한 과도한 책임 전가와 법적 불확실성을 키울 수 있다”고 지적한 바 있다. 한 재계 관계자는 “제일 무서운 건 기업들이 말없이 한국을 떠나는 것”이라며 “향후 법안 시행 후 경영 악화 사례가 나타나면 한국 기업까지 공급망에서 한국을 제외할 수 있다”고 경고했다.

재계는 국회와 정부에 법적 불확실성을 최소화할 후속 조치를 요구했다. 경제 6단체는 “보완 입법을 통해 사용자 범위와 쟁의 개념을 명확히 하고, 선진국처럼 대체근로 허용 등 사용자의 방어권도 입법해야 한다”고 촉구했다. 일부 기업은 6개월 유예기간을 최소 1년 이상으로 늘려야 한다는 의견도 제시했다.

자동차 업계 관계자는 “2018년에도 GM은 노사 리스크를 이유로 철수를 검토했고, 정부 지원으로 겨우 막아냈다”며 “한국 사업장 유지 약속 시한이 2년도 남지 않은 상황에서 이번 법 통과가 GM의 결정에 직접적 변수가 될 수 있다”고 내다봤다.

정부는 이에 대해 “지난 21일 열린 고용노동부-주요 기업 CEO 간담회에서 기업들이 법 개정에 따른 경영환경 불확실성을 우려했으나, 정부는 현장의 의견을 수렴할 상시 소통채널을 마련하고 최대한 지원하겠다고 약속했다”고 설명했다. 또한 “법 시행 전 6개월 준비기간 동안 노사 의견을 폭넓게 수렴하는 TF를 운영하고, 원청 사용자성 판단기준·교섭절차·쟁의 범위 등에 대한 지침과 매뉴얼을 마련해 불확실성을 최소화하겠다”고 덧붙였다.