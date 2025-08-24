[헤럴드경제=고승희 기자] 영국의 ‘혼문’은 2주 연속 굳건했다. 헌트릭스의 ‘골든’(Golden)이 영국 오피셜 싱글차트 ‘톱 100’에서 2주 연속 정상을 지켰다.

최근 공개된 영국 오피셜 싱글차트 ‘톱100’에 따르면 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)이 이 차트에서 2주 연속 왕좌를 수성했다. 이 곡은 이번이 세 전빼 1위다.

‘골든’은 93위로 싱글차트에 처음 진입, 이달 초 차트 1위에 올랐다. K-팝이 차트 정상에 오른 것은 2012년 싸이의 ‘강남스타일’ 이후 13년 만이다.

‘골든’은 전주 차트에서 다시 정상에 오르며 K-팝 최초로 두 번째 1위에 올랐고, 이번주를 기점으로 세 번째 1위를 수성하는 새 역사를 썼다

‘골든’은 SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 부른 곡이다. 세 사람 모두 한국계 미국인이다.

이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서도 1위에 올랐다.

오피셜 차트에선 헌트릭스와의 경쟁 걸그룹 사자보이즈의 ‘소다 팝’(Soda Pop)이 3위, ‘유어 아이돌’(Your Idol)이 6위를 각각 기록했다. 그룹 트와이스 정연, 지효, 채영이 부른 OST ‘테이크다운’(Takedown)이 31위에 안착했다. ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST만 무려 4곡이 ‘톱100’ 차트에 오른 셈이다.

그룹 블랙핑크의 노래 ‘뛰어’(JUMP)는 22위로 6주 연속 싱글차트에 진입했다. 트와이스의 ‘스트래티지’(STRATEGY)는 35위, 로제와 팝스타 브루노 마스의 듀엣곡 ‘아파트’(APT.)는 37위에 올랐다. 하이브와 유니버설뮤직 산하 레이블 게펜레코드가 공동제작한 그룹 캣츠아이의 노래 ‘가브리엘라’(GABRIELA)는 61위에 자리했다.