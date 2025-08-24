6개월간 노사정 TF 운영·상설 소통창구 설치…판례·전문가 논의 반영한 매뉴얼 마련

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 24일 국회를 통과한 노조법 2·3조 개정안의 현장 안착을 위해 6개월간 노사정 TF를 운영한다.

원청 사용자성 판단 기준과 교섭 절차 등에 대한 구체적 지침을 마련하고, 지방노동청을 통한 기업 진단·교섭 컨설팅 지원으로 불확실성을 최소화하겠다는 계획이다.

TF 운영·지침 마련·현장 지원 3각 대응

24일 고용노동부는 노조법 2·3조 개정안이 국회를 통과한 후속 대책으로 우선 노사정 TF를 구성해 개정법 시행 전까지 현장의 다양한 의견을 수렴한다고 밝혔다. TF 내에는 경영계·노동계가 참여하는 상설 소통창구를 설치해 제도 운영 과정에서의 우려와 쟁점을 상시적으로 파악할 예정이다.

또한 법원 판례와 노동위원회의 기준을 종합적으로 검토하고 전문가 논의를 거쳐 사용자성 판단, 교섭 절차, 노동쟁의 범위 등에 관한 세부 매뉴얼을 정교하게 마련한다.

이와 함께 지방노동청을 통해 권역별 주요 기업을 진단하고, 필요 시 교섭 과정에서 현장 컨설팅을 지원해 원·하청 상생형 교섭사례를 만들어간다는 방침이다.

이번 개정은 변화한 산업구조 속에서 권한과 책임의 불일치, 과도한 손해배상 청구로 인한 노동권 위축 등 제도적 사각지대를 해소하는 데 목적을 뒀다.

우선 원청 사용자성 확대(제2조) 조항이 신설됐다. 특정 근로조건을 실질적으로 지배·결정할 수 있는 원청은 법상 사용자로 인정돼 교섭의무를 지게 된다. 노동조합 가입 제한 완화(제2조)도 이뤄져 일부 근로자가 아닌 자가 포함됐다는 이유만으로 노조의 자주성이 부정되지 않도록 했다.

노동쟁의 범위 확대(제2조)도 주요 변화다. 정리해고 등 근로조건과 밀접한 사업경영상 결정이나 사용자의 단체협약 위반이 쟁의 대상에 포함된다.

손해배상과 관련해선 손배청구 제한(제3조)으로 기여도에 따른 합리적 책임 분담이 가능해졌으며, 손배책임 면제(제3조의2) 규정 신설로 노사 합의를 통한 분쟁 해결의 길도 열렸다.

김영훈 장관 “투쟁 아닌 대화·타협으로 가는 법”

김영훈 고용부 장관은 “이번 개정은 산업현장에서 노사의 대화를 촉진하고 노동시장 격차를 해소하기 위한 ‘대화 촉진법’이자 ‘상생의 법’, 노동과 함께하는 ‘진짜 성장법’”이라고 평가했다.

그는 이어 “무제한 파업이나 불법행위 면책으로 흐르는 것이 아니라, 책임 있는 대화와 타협의 노사관계로 나아가기 위한 제도적 기반을 마련한 것”이라며 “정부는 노사와 지속적으로 소통해 예측가능성을 확보하겠다”고 강조했다.