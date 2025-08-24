서울시, 이동약자 위한 ‘지역 맞춤형 이동수단’ 설치 사업 진행 오 시장 “서울 시민 4명 중 1명이 ‘이동약자’, 100곳 설치 목표”

[헤럴드경제=손인규 기자] “이 계단 경사를 보세요. 젊은이들도 힘들어해요. 나는 무릎이 아파 오를 엄두가 안 났죠”

서울의 대표 명소 남산을 이동약자도 즐길 수 있도록 서울시가 고지대 엘리베이터 설치에 나선다. 걸음이 불편한 어르신, 휠체어를 이용해야 하는 장애인 등이 구릉지가 많은 서울에서 보다 편리하게 이동권리를 보장받을 것으로 기대된다.

서울시는 경사가 심한 고지대에 사는 어르신 등 이동약자를 위해 엘리베이터 등 ‘지역 맞춤형 이동수단’ 설치사업을 추진하고 있다.

그리고 오세훈 서울시장이 지난 22일 오전 설치대상지 중 한 곳인 중구 신당동을 찾았다.

이날 오 시장이 방문한 청구동마을마당은 청구동에서 남산자락숲길로 이어지는 대표적인 남산 주변 ‘인구 밀집 고지대’다. 마을마당에서 남산자락숲길로 연결되는 계단이 설치돼 있지만 그 길이는 113m에 이른다. 특히 33도 이상의 급경사로 이루어진 214개 계단이 설치돼 있는데 건물로 치면 11층 높이다. 현재 주당 2000여명이 이용한다고 한다.

하지만 지역 주민 중에는 보행이 불편한 어르신이 많아 계단을 오르내리기가 쉽지 않아 보였다.

청구동 주민 진무자 할머니(84)는 “그 좋은 남산이 가까이 있어도 무릎이 아파 다니지 못했다”며 “엘리베이터가 생기면 자주 남산을 올라가 볼 생각”이라고 말했다.

이곳에 설치될 엘리베이터는 15인승 엘리베이터로 오는 11월 설계에 착수해 내년 3월 착공에 들어간다. 내년 말이면 준공이 될 예정이다.

현장을 찾은 오 시장은 “지난 2월 중구 신년 인사회에서 주민들로부터 지역 숙원인 엘리베이터 설치요청을 접하고, 하루라도 빨리 시민 불편을 덜어 드리고자 신속하게 행정절차를 추진했다”며 “엘리베이터가 설치되면 주민 누구나 편하게 이동할 수 있고 특히 지역의 자랑인 남산을 불편 없이 방문할 수 있게 될 것”이라고 말했다.

서울시는 신당동 이외에도 이동약자 편의시설 4곳을 선정했다. 서울시는 ▷광진구 중곡동 ▷강서구 화곡동 ▷관악구 봉천동 ▷종로구 숭인동 고지대에 엘리베이터를 설치할 예정이다. 모두 내년 3월 착공해 연말까지는 공사를 완료하는 것이 목표다.

엘리베이터가 설치돼도 운동 삼아 계단을 오르내리는 시민을 위해 계단은 그대로 남겨둘 예정이다.

엘리베이터 설치를 제안한 허귀순(75)씨는 “이 동네에 어르신이 많이 사는데 남산이 바로 코 앞이어도 걸음이 불편해 즐기지 못하는 분이 많았다”며 “엘리베이터가 설치되면 많은 분이 이용하면서 남산을 더 사랑하게 될 거 같다”고 말했다.

오 시장은 “현재 서울 지형의 약 40%가 해발 40m 이상 구릉지로 형성되어 있는 반면 보행에 어려움을 겪는 고령자·장애인 등 ‘이동 약자’는 서울시민 4명 중 1명(28.3%)을 넘어선 상황”이라며 “1차로 5곳을 선정했지만 내년에는 2단계로 10곳을 추가로 선정하겠다. 매년 그 수를 늘려 2030년까지 총 100곳에 설치를 목표로 하고 있다”고 말했다.