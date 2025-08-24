‘제동장치’ 없는 픽시자전거, 초등학생에도 유행 학생들 “픽시 안타면 애들 따라다니지도 못한다” 학부모 “고가 자전거 구매도 안전도 부담” 우려 경찰 집중단속 시행…보호자 처벌 가능성도

[헤럴드경제=김용재·김도윤 기자] “픽시자전거 왜 타는 것 같냐구요? 보여주려고 하는거죠. 그 나이 때 애들의 허영심? ‘나 이거 탄다!’ 같은 느낌. 학교에서는 그렇게 말해요. 픽시 타면 일진, 다른 자전거 타면 찐따라고”

서울 송파구 한 초등 고학년 담임 선생님 A 씨의 말이다. 청소년 사이에서 큰 인기를 끌고 있는 ‘픽시자전거’(fixed-gear bicycle)가 초등학교 5~6학년에게도 퍼지면서 교육 현장에서도 고심이 커지고 있다. 픽시자전거의 경우 경기용으로 제작되어 제동장치가 없는 경우가 많아 큰 사고로 이어질 가능성이 크지만 공식적인 안전교육 자료나 제재 할 방법이 없기 때문이다.

‘제동장치’ 없는 픽시자전거 유행에 학교도 ‘안전교육’ 고심

23일 헤럴드경제 취재를 종합하면 교사들은 픽시자전거의 안전 교육을 위해 ‘가정통신문’을 보내거나 ‘자전거 안전교육’ 등을 보여주는 방안을 사용하고 있는 것으로 파악됐다. 수도권 초등학교에서 생활부장을 하고 있다는 B씨는 “픽시자전거 때문에 다치는 아이들이 많아지면서 ‘자전거 안전 지도 교육’을 진행하고 있다”라면서 “가정통신문을 보내고 유튜브를 보여주면서 자전거 안전교육도 해봤지만 쉽지 않은 실정”이라고 말했다.

한 중등교사는 “픽시자전거 때문에 정말 난리라서 계도기간과 교육이 마친 후에는 학교에 픽시자전거를 타고 오지 못하게 하고 있다”라면서 “브레이크도 없는 자전거는 너무 위험한데, 이런 고가의 위험한 자전거를 사지 못하게 해야 하는 것 아닌가 싶다”라고 지적했다. 실제로 픽시자전거의 경우 시중에서 약 150만원부터 1500만원을 지불해야 구매할 수 있다.

최근에는 오토바이나 자동차 운전면허 취득 연령이 안 된 학생을 중심으로 ‘픽시 폭주족’이 등장하기도 했다. 온라인 커뮤니티에는 한강공원 일대에서 중학생 무리가 신호를 무시한채 차도 중앙을 질주하는 모습이 공유됐다.

초등학교 고학년까지 퍼진 ‘픽시’ 유행…“안타면 애들 못 따라 다닌다”

실제로 중·고등학생 사이에서 인기였던 픽시자전거가 초등학교까지 퍼지면서 학부모들의 우려가 커지고 있다. 실제로 픽시자전거를 타는 학생도 쉽게 포착할 수 있었다. 서울 마포구 공덕동 하굣길에 약 30명의 자전거를 살펴보니 ▷따릉이 10대 ▷픽시자전거 6대 ▷로드자전거 3대 ▷전기자전거 2대 등이었다.

픽시자전거를 타던 중학교 3학년 최모 군은 “친구들이 다 픽시자전거를 타니까 따라 사게 됐다”라며 “최근 학교에서 계속 자전거에 브레이크를 달라고 하고 안전모를 쓰라고 교육하고 있다”라고 말했다. 중학교 2학년 이 모 군은 “일단 멋있으니까 타는 거 같다”라면서 “픽시 아니면 애들 따라다니지도 못한다, 속도도 다르고 솔직히 위험한지 잘 모르겠다”라고 했다.

일반 자전거는 브레이크 등으로 제동을 걸지만 픽시 자전거는 특수 신발을 신고 페달을 반대로 구르는 ‘스키딩’ 방식을 사용하거나 바퀴에 발을 대 멈추는 방식을 사용해 안전 우려가 크다. 지난달 12일엔 서울의 한 이면도로 내리막길에서 픽시자전거를 타던 중학생이 속도를 줄이지 못하고 에어컨 실외기와 충돌해 숨졌다.

초등학생 자녀를 둔 학부모 김 모씨는 “아이가 하도 사달라고 하여 사주긴 했는데 브레이크도 없는 자전거가 너무 위험해 보인다”라면서 “그렇다고 억지로 브레이크를 달라고 한다고 말을 듣는 것도 아니다”라면서 한숨을 쉬었다. 6학년 아들을 둔 학부모 이 모씨는 “잘 몰라서 사줬는데 사고 났다는 뉴스를 보고 자전거를 압수했다”라면서 “학교나 정부에서 제대로 된 교육을 해주면 좋겠다”라고 했다.

경찰 픽시자전거 단속 강화 방침…보호자도 처벌할 계획 세워

경찰은 픽시자전거에 대한 단속을 강화하겠다는 방침을 세웠다. 자동차나 원동기에 속하지 않던 픽시자전거는 브레이크가 없어 자전거로 분류되지 않았다. 경찰은 법률 검토를 거쳐 픽시자전거가 차에 해당한다고 판단했다. 경찰은 앞으로 제동장치를 정확하게 조작하고 운전해야 한다는 도로교통법 규정을 적용할 예정이다.

다만 픽시자전거 자체가 불법화되는 것은 아니다. 단속 대상은 도로에서 픽시자전거를 타고 다니는 행위가 된다. 도로가 아닌 묘기장 등은 포함되지 않는다. 단속된 픽시자전거 운전자는 즉결심판 청구 대상이다.

청소년이 픽시자전거를 타게 두는 보호자도 처벌할 계획이다. 경찰은 우선 18세 미만의 청소년은 부모에게 우선 통보해 경고할 방침이다. 여러 차례 경고해도 부모가 픽시자전거를 계속 타게 하는 등 적절하게 조치하지 않으면 아동복지법에 따른 아동학대(방임행위)로 보호자가 처벌받을 수 있다. 주말과 공휴일에는 자전거도로를 중심으로 동호회 활동을 하며 픽시자전거를 타는 행위도 집중 단속한다.