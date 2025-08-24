“HBM 출하량 증가·파운드리 고객사 확보…밸류에이션 상승 요인”

삼성 서초사옥

[헤럴드경제=서경원 기자] 최근 삼성전자 주가에 호재로 작용할 재료가 잇따르면서 증권가는 3분기 실적 전망치와 목표 주가를 상향 조정하고 있다.

24일 연합인포맥스가 최근 1개월 내 보고서를 낸 증권사의 실적 컨센서스(시장 평균 전망치)를 집계한 결과, 삼성전자의 3분기 연결 기준 영업이익 전망치는 8조7931억원이다.

한 달 전 컨센서스가 8조3403억원이었던 것과 비교하면 5.43% 늘어난 규모다.

지난 2분기 영업이익이 4조6000억원에 그치며 ‘어닝 쇼크’(실적 충격)를 기록한 것과 달리 3분기에는 개선된 수익성 성적표를 내놓을 것이라는 증권가 기대감이 커진 영향이다.

일단 증권가는 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM)의 출하량이 많이 늘어날 것으로 전망하고 있다.

박유악 키움증권 연구원은 “HBM 출하량이 전 분기 대비 107% 급증하며 당초 기대치를 넘어설 것”이라고 예상했다.

그는 “1cnm D램을 기반으로 해서 제작되는 삼성전자의 HBM4(6세대)는 1cnm 성능 향상 및 수욜 개선, HBM 후공정 수율 개선, 제품 성능 향상 등으로 인해 엔비디아의 ‘루빈’ 내 점유율이 30% 수준까지 높아질 것”이라고 짚었다.

특히 그는 “제품의 퀄 테스트가 수개월 남아 있어 상황을 계속 주시해야 하겠지만, HBM3e(5세대)에서 보였던 발열과 성능 문제가 제기되고 있지 않다”고 말했다.

여기에 그간 부진했던 파운드리 부문이 글로벌 고객사와의 공급 계약 낭보를 잇달아 전해온 점도 호재다.

삼성전자는 지난달 테슬라로부터 165억 달러(약 23조원) 규모의 공급 계약을 맺었다.

계약 기간은 7월 24일부터 오는 2033년 12월 31일까지로 8년 이상의 장기 계약이다.

이는 삼성전자 총 매출액 300조8709억원의 7.6%에 해당하는 규모로, 삼성전자 반도체 부문에서 단일 고객 기준 최대급이다.

이달 초순에는 애플과 차세대 칩을 생산하기로 했다고 발표하기도 했다.

김동원 KB증권 연구원은 “3년간 적자를 기록 중인 파운드리 사업은 23조원 규모의 테슬라 신규 수주와 애플 아이폰의 이미지 센서(CIS) 신규 공급에 따른 가동률 상승으로 중장기 실적 턴어라운드 전환점을 마련한 것으로 평가돼 향후 밸류에이션(가치 평가) 상승 요인으로 작용할 것”이라고 진단했다.

이 같은 전망에 이달 들어 삼성전자 주가는 7만원대를 회복해 지난 22일에는 한국거래소에서 7만1400원에 장을 마쳤다.

증권가도 목표 주가를 올리고 있다.

지난 22일 키움증권이 8만9000원에서 9만원으로 올렸고, 앞서 지난 1일 신영증권이 7만3000원에서 8만원으로, 미래에셋증권은 7만8000원에서 8만8000원으로, DB증권은 7만9000원에서 8만4000원으로, NH투자증권은 7만9000원에서 8만4000원으로 각각 상향했다.

박 연구원은 “삼성전자의 주가는 HBM과 파운드리의 경쟁력 회복이 예상됨에도 불구하고, 2000년 이후 평균 밸류에이션(12개월 trailing(후행) 주가순자산비율 1.5배) 미만인 1.2배 수준에서 거래되고 있다”며 “따라서 3분기 실적 반등, 파운드리의 추가 고객(퀄컴) 확보, HBM4의 엔비디아 점유율 확대에 대한 기대감이 높아지며 주가 상승세가 이어질 것”이라고 말했다.