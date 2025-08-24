역대 최소 수출 및 최대 감소폭…미국 판매 감소·현지생산 탓 내달 세액공제 종료에 전망 암울…유럽 포함 전체 수출은 12.3%↑

[헤럴드경제=서경원 기자] 미국 현지 생산과 판매 감소 여파로 지난달 한국의 대미 전기차 수출이 작년 같은 달 대비 100% 가까이 감소한 것으로 나타났다.

미국의 전기차 세액공제도 다음 달 조기 종료할 예정이라 유럽 등 미국 외 지역으로 전기차 수출처를 다변화할 필요가 있다는 조언이 나온다.

24일 관세청 수출입 통계를 인용한 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 수치에 따르면 지난달 한국이 미국에 수출한 전기차 신차 대수는 164대로, 작년 같은 달(6209대) 대비 97.4% 급감했다.

이는 전기차 수출이 본격화했던 2021년 이후 월간 기준 가장 적은 수치다.

또 올해 들어 월간 전기차 대미 수출은 80%대의 감소율을 보였지만 90%를 넘어 100%에 육박한 감소율을 보인 것은 지난달이 처음이다.

전기차 대미 수출은 지난해 3월 1만3280대를 기록했으나 1년 새 이의 1.2% 수준으로 급격히 감소했다.

올해 1∼7월 미국에 수출한 전기차도 8443대로 작년 동기(7만2579대)보다 88.4％ 줄었다.

1∼7월 전기차 대미 누적 수출량은 2023년 6만5981대, 지난해 7만2579대를 기록한 바 있다.

전기차 구매 보조 제도 축소에 따라 미국 내 판매가 감소하고, 전기차 수출량의 대부분을 차지하는 현대차(제네시스 포함)와 기아가 관세 대응을 위해 현지 생산 규모를 늘린 것이 수출 급감의 이유로 지목된다.

한국경제인협회(한경협)는 최근 보고서에서 현대차그룹의 미국 시장 전기차 판매량이 연간 최대 4만5828대(매출 19억5508만달러·약 2조7200억원) 감소할 수 있다는 분석을 내놓은 바 있다.

현대차그룹은 전기차 판매 부진에 따라 국내 관련 생산라인 휴업도 반복하고 있다.

현대차는 이달 14∼20일 전용 전기차를 생산하는 울산 1공장 12라인(아이오닉5·코나EV 생산) 가동을 중단했다. 울산 1공장 12라인 휴업은 올해 들어 6번째다.

반면 현대차그룹이 미국에 구축한 전기차 생산기지 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카’(HMGMA) 물량의 미국 내 판매 비중은 100%에 육박한다. HMGMA는 아이오닉5와 아이오닉9 등을 생산하고 있다.

국내 자동차업계 관계자들은 내달 7500달러에 이르던 미국의 전기차 세액공제도 종료 예정인 만큼 국내 전기차 생산역량 유지를 위해 수출처를 유럽 등 미국 외 지역으로 다변화해야 한다고 조언했다.

그런 면에서 지난달 유럽 등으로의 수출 증가로 전기차 전체 수출이 작년 같은 달보다 12.3%로 늘어난 것은 고무적이다.

자동차 업계 관계자는 “미국 관세와 보조금 종료 등으로 미국으로의 전기차 수출은 당분간 어려울 전망”이라며 “유럽 등 탄소중립 정책이 본격화한 다른 시장을 노릴 필요가 있다”고 말했다.