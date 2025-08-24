기존 대학원과 동일하게 정식 학위 인정 내년 3월 교육 개시 인공지능학과 석사 과정 30명 모집

[헤럴드경제=서경원 기자] LG AI대학원이 교육부로부터 국내 최초의 사내 대학원 인가를 받고 내달 개교한다고 24일 밝혔다.

이번 인가로 LG AI대학원 졸업생은 기존 대학원 졸업자들과 동등하게 정식 학위를 인정받게 됐다.

LG AI대학원은 한국을 인공지능(AI) 3대 강국으로 이끌 실전형 인재 육성을 목표로 9월 30일 서울 강서구 K스퀘어 마곡에서 개교한다.

오는 9월부터 인공지능학과 석사학위 과정 입학생 30명을 모집해 내년 3월 입학식을 진행하고 본격적으로 교육과정을 운영한다는 방침이다.

초대 대학원장은 이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장이 맡는다.

교수진은 산업 현장과 학계에서 다양한 AI 분야의 실무 경험을 쌓으며 전문성을 갖춘 25명의 전문가로 구성했다.

이들은 최신 AI 기술 이론 교육과 함께 실전을 결합한 차별화된 현장 특화형 교육을 진행할 예정이다.

LG AI연구원은 석사과정 3학기, 박사과정 2년 내외로 설계하는 등 초고밀도 집중 교육과정을 운영해 즉시 전력이 될 수 있는 AI 인재 육성에 나선다는 방침이다.

이홍락 원장은 “LG AI대학원은 산업, 연구, 교육을 연결하는 융합 플랫폼”이라며 “이를 통해 LG가 구축하는 전(全)주기 AI 교육 생태계를 완성하고, 지속적으로 고도화하여 장기적으로 국가의 AI 경쟁력 향상에 이바지할 것”이라고 강조했다.

한편, 사내대학원은 첨단산업 분야 기업이 사내 근로자를 석·박사급 전문인력으로 양성하기 위해 교육부 인가를 받아 직접 설치·운영하는 평생교육시설이다.

국내에서 사내대학원 인가를 받은 것은 LG AI대학원이 처음이다.

지금까지 기업에선 전문대학 또는 대학 졸업자와 동등한 학력·학위를 인정받을 수 있는 평생교육시설인 사내대학만 설치할 수 있었다.

LG AI대학원은 이번 석사과정 인가와 함께 연내 완료를 목표로 박사과정 인가 절차도 진행 중이다.

최은희 교육부 인재정책실장은 “기업이 필요로 하는 고급 인재를 기업이 가진 인적·물적 자원으로 직접 양성할 수 있는 사내대학원 제도의 시행은 첨단산업 인재 양성의 새로운 패러다임을 제시하는 계기가 될 것”이라며 “대학·기업 간 교원 교류 및 공동연구 등 산학협력도 더욱 활성화될 것으로 기대한다”라고 말했다.